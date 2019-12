Oschatzer Oberschüler stimmen auf Weihnachten ein

Oschatz

Die ersten Schneeflocken fielen in Oschatz am Freitagnachmittag – und waren fix verschwunden. In der Aula der Robert-Härtwig-Schule weihnachtete es da schon etwas länger. Eine reichliche Stunde gab es Gedichte, Gesang und Instrumentales zum Fest, abgerundet durch eine geschmückte Aula und Kalligrafie-Arbeiten aus der Hand des GTA-Partners Frank Niemann aus Ablass.

Das Publikum singt mit

Den Anfang machte in diesem Jahr das Publikum – Musiklehrer Kai Riedel rief den gesamten Saal dazu auf, gemeinsam „Guten Abend, schön Abend“ zu singen. Später griff er dann selbst noch einmal zu Mikrofon und Gitarre, um als Teil der Schulband unter anderem „Jingle Bells“ und „Feliz Navidad“ mit zu geben. Dass es auch besinnlicher geht, bewies die bereits das dritte Jahr in Folge engagierte Musikstudentin Hannah Lempe an der Orgel, unter anderem mit „Stille Nacht“ und „Macht hoch die Tür“.

Zur Galerie Die Härtwigschüler präsentierten am Freitag ihr traditionelles Weihnachtskonzert, hier fotografische Eindrücke.

Ob Trompetenspiel oder Rezitation, die Lichtinstallationen in der Aula oder die Schüler, die hinter den Kulissen die Technik regelten – all das trug zum Gelingen des Weihnachtskonzertes bei. Gegen Ende des Abends offenbarte Kai Riedel, dass am Schlagzeug ein Schüler sitzt, der erst kürzlich an die Schule kam und sie auch in einem halben Jahr schon wieder verlassen wird – Nachwuchs ist also immer gefragt bei Härtwigs.

Neue Vitrine für Exponate der Schulgeschichte

Abgerundet wurde die Gala durch die neue Vitrine im Vorraum der Aula. Dank zahlreicher Spenden, unter anderem von Sparkasse, Firmen, Privatpersonen und dem Förderverein sowie der Initiative des Ehepaars Schöne konnte sie aufgestellt werden. Schulleiterin Kerstin Wasiak erklärte, dass dort bald noch weitere historische Exponate der Schulgeschichte ihren Platz finden könnten.

Von Christian Kunze