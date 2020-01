Der Russische Sonntag bei der Döllnitzbahn lockt hunderte Besucher seit Jahren im Januar an. Erstaunlich, wie viel „Russland“ aus DDR-Zeitgen in Schränken oder auf Dachböden aufbewahrt wird, dass dann an diesem Tag zum Einsatz kommt und die Zugfahrten mit ihren Zwischenstopps zu etwas Besonderem werden lässt.