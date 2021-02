Oschatzer Ornithologe appelliert: Jetzt Wintervögel mit Futter unterstützen

Collm-Region

Seit einer Woche hat der Winter Oschatz und die Collm-Region fest im Griff. Für viele Wildvögel in der Region ist damit aber auch eine karge Zeit angebrochen. Schnee und Frost sorgen dafür, dass die Futtersuche derzeit fast unmöglich ist und die niedrigen Temperaturen fordern einen erhöhten Energieverbrauch bei unseren gefiederten Wintergästen. „Wer den Vögeln in unserer Region etwas Gutes tun will, der sollte dies genau jetzt tun und eine Futterstelle einrichten und den Vögeln Futter anbieten“, sagt Olaf Schmidt. Er ist der Leiter der Fachgruppe Ornithologie und Naturschutz Oschatz beim Naturschutzbund Deutschland.

Vögel trinken im Winter Schnee

„Eine flächendeckende Schneelandschaft ist für die meisten Vögel problematisch. Vor allem jetzt, weil die Schneedecke eine Dicke erreicht hat, in der die Vögel auch nicht mehr auf dem Boden scharren können“, sagt Schmidt. Ein Teil der heimischen Wintervögel hält sich noch mit Beeren von Sträuchern über Wasser. Dazu zählen Ligusterbeeren, Beeren des Efeu oder auch der Weißdorn. „Jetzt zu füttern ist wirklich angebracht“, ruft Schmidt auf. „Im privaten Bereich ist es günstig, wenn man ein kleines Futterhäuschen aufstellt und vor allem verschiedenes, vielfältiges Futter anbietet.“ Dabei sollte man in der Nähe eine Ansitzmöglichkeit beziehungsweise eine Deckung in Form von Bäumen und Hecken oder Sträuchern berücksichtigen.

Rotkehlchen gehörten vor Jahren noch zu den Vögeln, die im Winter in den Süden flogen. Jetzt überwintert der Vogel bei uns. Quelle: dapd

„Traditionell wird bei uns viel mit Sonnenblumenkernen gefüttert. Doch ich halte eine Vielfalt beim Angebot für besser. Im Handel angebotene Winterfuttermischungen berücksichtigen dies meist“, so der Hobbyornithologe. Wer sein Wintervogelfutter selbst mischen möchte, sollte sich zuvor schlau machen, welche Vögel in Garten leben und dann die entsprechenden Mischungen zusammenstellen. Fettreiche Nusskerne, Haferflocken, Kokosflocken, Hirse- und Sonnenblumensaaten und zerkleinerte Rosinen könnten in solch einer Mischung zu finden sein. Brot oder Backwaren sind ungeeignet. Und wie sieht es mit Wasser für die Vögel aus, wenn alles zugefroren ist? „Wassergaben sind nicht notwendig, die Vögel können ihren Flüssigkeitsbedarf durch den Schnee gut decken“, weiß der Oschatzer Vogelkenner.

Besonders Raubvögel leiden

Neben der Fütterung rät der Nabu-Mann die Zeit auch für die Vogelbeobachtung zu nutzen. „In einer solchen Situation kann man an einem Futterhaus gut sehen, welche Vögel sich im Winter hier aufhalten. Typische Wintervögel sind die Kohlmeise und die Blaumeise, Sperlinge oder die Amsel. In den vergangenen Jahren ist auch das Rotkehlchen zu einem Wintervogel geworden. Noch vor 30 Jahren gehörte das Rotkehlchen zu den Zugvögeln“, klärt Schmidt auf. Auch der in unserer Region recht seltene Bergfink stellt sich am Futterhaus von Olaf Schmidt ein.

Auch wenn die Zeiten für die Vögel im Moment nicht üppig sind, hält Olaf Schmidt die knackigen Wintereinbrüche für ein wichtiges Auslese-Instrument der Natur.

Besonders bange ist Olaf Schmidt im Moment um die heimischen Raubvögel. „Ich glaube, dass die Schleiereulen jetzt ganz harte Zeiten durchmachen. Bei der Schneedecke jetzt noch Mäuse zu fangen, scheint fast unmöglich. Ebenso betroffen ist der hier ansässige Milan. „Hier zu füttern ist fast unmöglich. Die Tier müssen das Futter ja auch finden“, so Schmidt.

Allgemein rät der Ornithologe, beim Neuanlegen von Hecken und Gehölzpflanzungen perspektivisch Pflanzen zu verwenden, die in Form von Beeren den Vögeln auch als Winterfutter dienen können. Dazu gehören Wildrosen genauso wie Pfaffenhütchen oder Weißdorn.

