Oschatzer Ortsgruppe des VdK vor neuen Herausforderungen

VdK – Hinter diesen drei Buchstaben verbirgt sich ein gemeinnütziger Verein. Allerdings widmen sich die Mitglieder nicht der Zucht von Kaninchen oder Kanarienvögeln. Das Kürzel stand ursprünglich für „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ und meint den größten Sozialverband der Republik mit bundesweit über zwei Millionen Mitgliedern. Im Jahr 1994 wurde er offiziell in „ Sozialverband VdK Deutschland“ umbenannt. In der Oschatzer Ortsgruppe sind über 300 Männer und Frauen des Altkreises Oschatz vereint – und dennoch ist ihr Wirken Außenstehenden nur wenig bis gar nicht bekannt.

Neue Schwerpunkte

Mit der Neuwahl des Vorstandes der Regionalinitiative soll auch der Neuausrichtung des Verbandes insgesamt Rechnung getragen werden. Widmete sich der VdK nach seiner Gründung 1950 der Generation, die die Folgen des Zweiten Weltkriegs zu bewältigen hatte und deren Vertreter immer weniger werden, sind es heute Betroffene neuer Konflikte – nationale und internationale Krisen, soziale Benachteiligung deutscher und in Deutschland lebender Menschen. Betroffene von Altersarmut, Erwerbsminderungs- oder Erwerbslosenrentner, Behinderte oder Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft in Deutschland benachteiligt sind – der VdK steht allen offen, unabhängig von politischer Gesinnung oder Konfession, betont die neue Vorsitzende des Oschatzer Ortsverbandes Justina Gerstenberger. Auch geflohene Menschen seien ausdrücklich mit eingeschlossen.

Hemmschwellen überwinden

Gemeinsam mit Carmen Kais, Rolf Schneider, Ramona Reichel und Gabriele Schmidt-Danner steht Justina Gerstenberger seit kurzem an der Spitze des VdK Oschatz. Gemeinsam wollen sie wieder verstärkt für die Arbeit des VdK werben und damit Menschen helfen, deren Sicherheit, soziale Ordnung und Respekt bedroht, eingeschränkt oder nicht vorhanden ist. Maßgeblich ist dabei Paragraf 1 des Grundgesetzes, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Entfremdung, Zukunftsängste und sozialer Abstieg, fehlende Teilhabe für Kinder und andere Generationen – all das sind Themen, die die Gesellschaft heute bewegen. Der VdK sieht sich als Ansprechpartner zur Bewältigung der Probleme, die damit einhergehen. „Arzt- oder Behördengänge, Bürokratie, Angst vor Ausgrenzung – in dieser unübersichtlichen Gemengelage kann der Verband eine erste Anlaufstelle sein“, so die Vorsitzende. Die Hemmschwelle hindere oftmals Betroffene am Handeln.

Rechtsbeistand für Mitglieder

Der Sozialverband bietet seinen Mitgliedern sozialrechtliche Beratungen zu den Themen Rente, Kranken- und Pflegeversicherung, und der Anerkennung von Schwerbehinderung und anderem an. Die Ortsgruppe bietet Mitgliedern Rechtsbeistand an. Nicht zu vergessen ist auch der soziale Aspekt des Miteinanders. „Wir sind darum bemüht, unseren Mitgliedern ein reges Vereinsleben zu ermöglichen, mit Ausflügen, Veranstaltungen und der Möglichkeit, sich auch einmal persönlich und individuell mit anderen auszutauschen“, betont Carmen Kais. Damit wolle man auch der zunehmenden Isolation einzelner Menschen vorbeugen, die sich mit ihren Problemen nicht allein zu helfen wissen. „Einsamkeit ist die neue Volkskrankheit Nummer Eins“, stellt Justina Gerstenberger fest. Dagegen müsse man etwas unternehmen.

Beratung telefonisch vereinbaren

Beratungstermine für den VdK in Oschatz können telefonisch in anderen Niederlassungen des Verbandes vereinbart werden. Ansprechpartner finden sich dabei in Wurzen, Tel.: 03425 85 26 44 (dienstags 9 bis 16 Uhr), in Delitzsch (034202 30 11 20) – Montag bis Freitag 8 bis 11 Uhr) und Leipzig (0341 699 13 13, Montag, Mittwoch sowie Donnerstag von 9-12 Uhr und 13-16 Uhr).

Von Christian Kunze