Oschatzer Ortsteil Merkwitz feiert 2020 sein 700-jähriges Bestehen

Merkwitz

Als drittgrößter Ortsteil von Oschatz zählt Merkwitz 462 Einwohner (eigene Erhebung der Stadt Oschatz vom 19. September 2019). Ob alle davon beim Dorfjubiläum nächstes Jahr mit anpacken, ist noch nicht sicher. Sicher ist jedoch schon jetzt, dass das Organisationsteam möglichst viele Einwohner mit einbinden möchte. Seit Mai treffen sich regelmäßig etwa 20 Vertreter nahezu aller im Ort engagierten Vereine und Institutionen sowie weitere Helfer, um das Fest anlässlich der Ersterwähnung als „Merkewitz“ im Jahr 1320 vorzubereiten.

Zahlreiche Akteure

Allerdings kann von nur einem Fest im kommenden Jahr keine Rede sein. Denn die Initiatoren haben sich dazu entschlossen, vom Februar bis Dezember 2020 immer wieder Bezug zum „großen Geburtstag“ zu nehmen. Wasserwehr, Geflügelverein, Jugendclub, Sportverein, Kirche und Einwohner, die selbst nicht Mitglied in einer dieser Gruppen sind, sitzen mit am Tisch. Allesamt stellen sie ihre bekannten Veranstaltungen ins Zeichen der 700 – zuzüglich einiger Überraschungen, die es geben soll. Die ersten Ideen reichen dabei von 700 Hühnerbeinen über 700 Luftballons bis hin zu einem Kalender, der historische und aktuelle Bilder vereinen soll.

Das Logo zum Jubiläum Quelle: Sportverein Merkwitz

Sponsoren gesucht

Überhaupt ist es den Organisatoren wichtig, das vergangene, aktuelle und zukünftige Geschehen miteinander zu verknüpfen. So rückt die geplante Erweiterung des Spielplatzes kommendes Jahr ebenso in den Fokus wie eine historische Bilderschau und Aufwertung des Ortsbildes, konkret am Anger-Dreieck. In Arbeit ist zudem eine eigene Internetseite, die Neugierige zum Jubiläum auf dem Laufenden hält. Das Festkomitee hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur Einwohnern und Besuchern etwas zu bieten, sondern im Festjahr etwas zu schaffen, das Bestand hat. Damit dies gelingt, sind die Macher von Merkwitz noch auf der Suche nach Unterstützern, Sponsoren und Ideengebern, die Impulse geben und dafür sorgen, dass Geplantes in die Tat umgesetzt werden kann.

