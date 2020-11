Oschatzer Pädagogin erweckt Dorfschule Wellerswalde zu neuem Leben

Wellerswalde/Oschatz

Deine Pflicht versäume nicht“ steht auf einem Tuch gestickt im ehemaligen Lehrerzimmer im Erdgeschoss der alten Dorfschule im Liebschützberger Ortsteil Wellerswalde. Das historische Gebäude im Süden des Landkreises Nordsachsen hat seit fünf Jahren eine neue Besitzerin. Silke Hörügel aus Oschatz hat das Haus damals gekauft, in den zurückliegenden Monaten denkmalgerecht saniert – und sich damit einen Traum erfüllt. Allerdings, so sagt sie mit Blick auf die Stickerei, habe sie nun auch viele Pflichten. „Ich bin hier Lehrerin, Direktorin, Hausmeisterin und Handwerkerin in Personalunion“, sagt sie lachend.

Platz für Kreativität

Den Entschluss, eine geschichtsträchtige, „schlafende“ Immobilie auf dem Land zu neuem Leben zu erwecken, fasst man nicht von heute auf morgen. Dem wahr gewordenen Traum gingen viele schlaflose Nächte voraus, bekennt die Initiatorin. Die Schule war eines von fünf Objekten, von denen sich die Gemeindeverwaltung Liebschützberg damals trennen wollte. Zwar hatte der Heimatverein des Ortes hier noch Räumlichkeiten – doch um den Zustand des Gebäudes war es nicht gut bestellt, weshalb den Heimatfreunden der Umzug in ein neues Domizil im Ort nicht schwerfiel. Mittlerweile ist Silke Hörügel selbst Mitglied im Heimatverein und glücklich über die gute Zusammenarbeit. Dort weiß man, wie auch sonst im Dorf und darüber hinaus, ihr Engagement für dieses steinerne Stück Historie zu schätzen. „Ich bin hier angekommen und mit offenen Armen empfangen worden“, sagt sie.

Die sanierte Schule heute. Quelle: Christian Kunze

Neben den Pflichten bietet das Haus viele Möglichkeiten. Die von Berufswegen als Kunsterzieherin am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium tätige Pädagogin hat sich vorgenommen, in den Räumen der Schule nicht nur Geschichte wieder lebendig werden zu lassen, sondern auch Raum für Neues und für Kreativität zu schaffen. Menschen, die in ihrer Freizeit malen und zeichnen und anderweitig gestaltend tätig werden möchten, bietet sie hier seit Kurzem den Platz – und vor allem die Ruhe, die dafür nötig sind. Der Weg zu diesem Ziel war lang, auch mal steinig, aber immer konstruktiv und von zahlreichen Unterstützern getragen, mit denen die Oschatzerin niemals gerechnet hätte.

Anders als geplant

Zufall oder Fügung? Silke Hörügel vermag es nicht zu benennen. Fakt ist, dass schon vor und erst recht nach dem Erwerb der Immobilie immer mehr Menschen an sie herantraten, um etwas beizusteuern. Möbel, Bilder, historische Fotografien, Geschichten oder anderes, „was einfach dorthin gehört“. Ursprünglich wollte sie nur eine kleine Ecke in einem ehemaligen Klassenzimmer nach historischem Vorbild einrichten – schnell war daraus allerdings das komplette Zimmer geworden. Außerdem säumen alte Klassenfotos den Schulflur, wo eine lange Reihe Kleiderhaken noch daran erinnert, dass hier Generationen von Kindern unterrichtet worden sind. Und die Zahl der Exponate reißt nicht ab. Zur Zeit wartet ein Schrank darauf, aufbereitet zu werden, andere kleine Mitbringsel haben sich im Flur gesammelt.

Quelle: Christian Kunze

Begrenzt von Friedhof und ehemaliger Leichenhalle atmet die Schule etwas morbiden Charme, gehört aber ebenso in den Ort wie die ebenfalls direkt nebenan befindliche Kirche. Diese Nähe zu anderen wichtigen Orten für die Dorfgemeinschaft ist es wohl auch, die dazu führte, dass Silke Hörügel mit ihrer, wie sie selbst zugibt, „verrückten“ Idee auf Zustimmung bei den Gemeinderäten und den Einwohnern stieß. Zwar hat sich ihr ursprünglicher Plan, hier Wochenendkurse für Interessenten von außerhalb anzubieten, ein wenig gewandelt – derzeit finden hauptsächlich Angebote unter der Woche für Menschen aus der Region statt –, aber das nimmt die Oschatzerin nunmehr als Bestätigung, dass ihre Entscheidung richtig war. Es ist wieder Leben in den totgeglaubten Räumen.

Überrascht von Interesse

Gleich gegenüber der Kurswerkstatt im ersten Stock des denkmalgerecht sanierten Gebäudes befindet sich die ehemalige Lehrerwohnung. Sie bildet in gewisser Weise eine Ausnahme. „Hier ist zwar auch, wie in den übrigen Räumen, vieles nach historischem Vorbild wieder hergerichtet. Allerdings erachtete die Denkmalschutzbehörde die Wohnung als Umnutzung, was einige Auflagen mit sich brachte“, erzählt Silke Hörügel. Doch nahm die Investorin auch diese Hürde und freut sich nun, die Räume an Übernachtungsgäste vermieten zu können. Am modernsten kommt das Bad daher, hier war ein gewisser Standard einfach unumgänglich.

Küchenregal der Ferienwohnung Quelle: Christian Kunze

Fällt in der Ferienwohnung alles etwas kleiner aus, so ist in der Werkstatt dafür umso mehr Platz. Rund um den großen Eichenholztisch können sich bis zu zehn Kursteilnehmer gleichzeitig an die Arbeit machen – größere Gruppen sollten es auch gar nicht sein. „Ich war überrascht, wer alles Interesse anzeigte“, sagt die Pädagogin. Vor allem Menschen, die am Arbeitsplatz, im Ehrenamt oder an anderer Stelle im Team miteinander agieren, wollen sich auch hier gemeinsam kreativ verwirklichen.

Im Frühling auf den Berg

Der Zirkel zeichnender und malender Frauen unterschiedlichen Alters, der sich immer montags aller 14 Tage trifft, kam auf Initiative Manja Reichels und ihrer Schwester zustande. Beide stehen kurz vor dem Ruhestand und blicken jetzt schon auf die arbeitsfreie Zeit. „Das Leben hört ja dann nicht einfach auf, wir sind schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach kreativen Betätigungsfeldern und probieren uns da gerne aus“, sagt die Oschatzerin. Sie selbst ist schon seit einigen Jahren in einer Gruppe des Künstlergutes Prösitz Mitglied. Hier in Wellerswalde gibt es nun weitere Möglichkeiten. „Wir freuen uns allesamt, dass in dieser besonderen Umgebung ein solches Angebot existiert. Es gibt uns die Möglichkeit, Neues kennenzulernen und darüber hinaus von einer Fachfrau angeleitet zu werden“.

Silke Hörügel Quelle: privat

Los ging es gleich mit der wohl schwierigsten Disziplin, dem Selbstporträt. In den kommenden Monaten, so die Kursleiterin, wolle sie auch die Umgebung mit einbeziehen. Sobald das Wetter es zulässt, möchte sie mit ihren „Montagsmalerinnen“ die Staffeleien einpacken und auf dem nur wenige hundert Meter entfernten Liebschützberg die umliegende Landschaft auf die Leinwände bannen. Silke Hörügel tut das, weil es ihr ein Bedürfnis ist – und keine Pflicht. Denn, wenn sie es nicht täte, hätte sie etwas versäumt.

Informationen zu Kursangeboten, Ferienwohnung, Sanierung und mehr im Internet unter www.dorfschule-wellerswalde.de

Von Christian Kunze