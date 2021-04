Oschatzer Parkstraße bis zum Jahresende Baustelle

Oschatz

Ab dem 19. April verlegt die Dahlener Bau GmbH im Auftrag des Abwasserverbandes Untere Döllnitz im Bereich der Parkstraße neue Kanalrohre für Mischwasser- und Regenwasser. Mit einem Auftragsvolumen von 561 511 Euro handelt es sich hier um das größte Bauvorhaben des Abwasserverbandes in diesem Jahr.

Kanal mit starken Schäden

„Der alte Mischwasserkanal weist starke Schäden auf“, nennt Ricarda Wohllebe vom Abwasserverband den Hauptgrund für das Bauvorhaben. Der neue Kanal bekommt einen größeren Durchmesser und soll im unteren Abschnitt vom Fußweg in die Straße verlegt werden.

Regenwasser fließt in die Döllnitz

Außerdem soll ein Regenwasserkanal gebaut werden, der das Regenwasser von der Parkstraße durch den Stadtpark in die Döllnitz leitet. Insgesamt sollen nach Angaben des Abwasserverbandes 435 Meter neue Regenwasserkanäle, 565 Meter neue Mischwasserkanäle und 35 neue Abwasserschächte gebaut werden.

Bauarbeiten in zwei Abschnitten

Die Bauzeit ist vom 19. April bis zum 24. Dezember geplant. Die Kanalbauarbeiten in der Parkstraße sollen in zwei Abschnitten durchgeführt werden. Der erste Abschnitt erstreckt sich vom Abzweig Burgberg bis zum Abzweig Blumenberg und der zweite Abschnitt dann vom Blumenberg weiter bis zum Weinberg.

Im ersten Bauabschnitt ist neben den Anwohnern vor allem die Collm-Klinik von den Einschränkungen betroffen. „Wir haben sicher gestellt, dass die Klinik immer angefahren werden kann“, sagt Stefan Härtel, Geschäftsführer der Collm-Klinik.

Das Krankenhaus kann über die Parkstraße aus Richtung Blumenberg angefahren werden, genau so funktioniert der Verkehr in der Gegenrichtung. Aufwendig wird es für Patienten oder Besucher, die mit dem Auto zum Haupteingang des Krankenhauses gebracht werden. Die Autos müssen dann die komplette Umleitungsstrecke über Blumenberg, Am Wasserturm und Burgstraße zurück gefahren werden, wenn sie auf dem Parkplatz unterhalb der Collm-Klinik geparkt werden sollen.

Parken maximal drei Stunden

Während der Bauzeit ist die Parkdauer auf dem Parkplatz unterhalb der Klinik auf drei Stunden begrenzt. Alternativ können Autos auch im Wäschereipark an der Freiherr-vom-Stein-Promenade gegenüber dem O-Schatz-Park abgestellt werden.

Umleitungen ausgeschildert

In der ersten Phase des ersten Bauabschnittes (zwischen Burgstraße und Collm-Klinik) und in der zweiten Phase in Höhe der Collm-Klinik kann das Krankenhaus nur aus Richtung Blumenberg angefahren werden.

In der dritten Phase zwischen Collm-Klinik und Einfahrt Blumenberg kann das Krankenhaus aus Richtung Eichstädt-Promenade angefahren werden. Die jeweiligen Umleitungsstrecken werden nach Angaben des Abwasserverbandes Untere Döllnitz ausgeschildert.

Von Frank Hörügel