Oschatzer Parkstraße wird ab 12. April zur Baustelle

Der Abwasserverband Untere Döllnitz (Oschatz, Dahlen, Liebschützberg und Naundorf) will auch in diesem Jahr wieder Millionen unter die Erde bringen. Geschäftsführer Frank Streubel stellte das Investitionsprogramm zur jüngsten Verbandsversammlung vor. Geplant sind im laufenden Jahr Ausgaben von insgesamt 5,1 Millionen Euro. Davon sind bisher knapp vier Millionen Euro mit konkreten Baumaßnahmen untersetzt.

Baumaßnahmen in Oschatz

Oschatz, Parkstraße: Größtes Projekt ist der Neubau von Mischwasser- und Regenwasserkanälen in der Parkstraße. Die Verbandsversammlung hat diesen Auftrag an die Dahlener Bau GmbH für 561 511 Euro vergeben. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am 12. April unter Vollsperrung der Parkstraße. Die Arbeiten werden mit der Collm-Klinik abgestimmt, die weiter für den Rettungsdienst erreichbar sein soll.

Oschatz, Wellerswalder Weg: Die Kanalisation des ehemaligen Eko-Grundstufenwerkes soll umverlegt und neu gebaut werden. Die Vergabe des Auftrages ist am 3. Mai vorgesehen.

Oschatz, Am Stadtgut: In diesem Bereich soll die Entwässerung neu geordnet werden. Das Projekt wird derzeit geplant, der Bau soll eventuell noch in diesem Jahr erfolgen. Hier eine Übersicht über die Vorhaben:

Mannschatz: Die neue Entwässerungsanlage für Klärschlamm ist fertiggestellt und wird jetzt eingefahren.

Altoschatz: Für das künftige Baugebiet Neubauernsiedlung und einen Abschnitt der Thalheimer Straße soll eine Kanalisation gebaut werden. Der Auftrag dafür soll wahrscheinlich in der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates vergeben werden.

Leuben: Dort soll ein Verkehrsplatz errichtet werden mit der entsprechenden Kanalisation. Verantwortlich für das Projekt, das wahrscheinlich nicht in diesem Jahr realisiert wird, ist der Landkreis Nordsachsen.

Merkwitz: Die Planung für den Ausbau der Hangstraße und Lindenstraße läuft. Die Kanalisation baut der Abwasserverband. Der Baubeginn steht noch nicht fest.

Baumaßnahmen in Dahlen

Kläranlage Dahlen: Hier ist eine Entwässerungsmaschine für Klärschlamm installiert worden. Derzeit wird die Steuerung komplettiert.

Schmannewitz, Alte Lindenstraße:Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße durch den Landkreis Nordsachsen will der Abwasserverband die Kanalisation neu bauen.

Baumaßnahmen in Naundorf

Kläranlage Naundorf: Das Problem ist hier: Die Anlage ist für 400 Einwohner ausgelegt, es leiten jedoch 620 Einwohner Abwasser ein. Ein Ingenieurbüro plant den Einbau einer neuen Lüftungseinrichtung. Der Umbau der Kläranlage wird rund 160 000 Euro kosten und soll 2022 in Angriff genommen werden.

Kläranlage Hof:Für die Vakuumentwässerungsanlage soll ein zusätzlicher Tank gebaut werden.

Baumaßnahmen in Liebschützberg

Borna, Straße der Jugend: Seit der Reinigung der Kanalisation im Jahr 2015 dringt Wasser ein. Der Abwasserverband hat die beauftragte Firma verklagt, das Gerichtsverfahren läuft noch.

Von Frank Hörügel