Oschatzer Platsch: Wann geht es wieder los?

Oschatz

Die neuen Corona-Vorschriften im Freistaat Sachsen betreffen die Oschatzer Freizeitstätten GmbH, ein städtisches Tochterunternehmen. Bei den wirtschaftlichen Standbeinen Platsch, Sauna, Thomas-Müntzer-Haus und dem Museum war in den vergangenen Monaten Leerlauf angesagt. Das ändert sich jetzt:.

Das Stadtmuseum

Am kommenden Sonnabend öffnet das Stadt- und Waagenmuseum wieder. Immer donnerstags bis sonntags lädt es von 13.30 bis 17 Uhr zu einem Besuch ein. Zu beachten ist, dass der Innenbereich des Waagenmuseums aufgrund einer umfangreichen Neugestaltung bis 17. Mai geschlossen ist.

Ab dem Wochenende hat das Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum wieder geöffnet Quelle: Wolfgang Sens

Die Bereiche zur Stadtgeschichte, zum bäuerlichen Wohnen und Oschatzer Handwerk, der Wachturm und Zwingergarten sowie die Großwaagen-Ausstellung und die Waagenbauwerkstatt sind geöffnet. Für den Besuch gilt die 2G-Regel.

Das Platschbad

Auch das Platsch ist ab Montag wieder geöffnet. Das betrifft das Saunadorf (ausgenommen die Dampfsauna), die Schwimmhalle, das Restaurant „silhOuette“ und die Kegelbahn. Das Saunadorf steht allen Gästen am Montag ab 11 Uhr, das Restaurant ab 12 Uhr und die Schwimmhalle ab 14 Uhr zur Verfügung.

Auch die Sauna kann ab Montag wieder genutzt werden. Quelle: Dirk Hunger

Es gelten auch weiterhin verschiedene Hygienerichtlinien und Zutrittsbestimmungen. Diese finden Gäste immer aktuell auf der Homepage www.oschatz-erleben.com/platsch/besucherinformation-corona. Es gilt die 2G plus Regel für alle Bereiche.

Das Thomas-Müntzer-Haus

Auch das Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus steht in den Startlöchern. Mit der neuen Verordnung sind Kulturveranstaltungen unter bestimmten Bedingungen (2G plus) und mit begrenzter Platzkapazität wieder möglich. Mit den Kinotagen im Müntzer ab 16. Februar starten die Oschatzer Freizeitstätten in das Veranstaltungsjahr. Entsprechend sind jetzt auch Eintrittskarten für Veranstaltungen buchbar.

Die Stadthalle am Altmarkt wird mit den Kinotagen eröffnen. Quelle: Christian Kunze

Die nächsten Veranstaltungshöhepunkte sind unter anderem die Schlager-Hitparade, das Kinderkonzert mit Volker Rosin, Comedy mit Thomas Böttcher oder das Konzert des Starpianisten Andreas Boyde im März. Auch hier sollten sich Besucher vorher über die Zutrittsbedingungen informieren.

Von Hagen Rösner