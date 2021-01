Oschatzer Platsch nach Lockdown schnell betriebsbereit

Oschatz

Platsch und Müntzer-Haus

Das Platsch haben im vergangenen Jahr nur wenige Oschatzer von innen gesehen. Nach dem Abschluss des millionenschweren Umbaus konnte das Saunadorf zwar am 1. Oktober wieder eröffnet werden, musste aber wegen des Lockdowns zum 1. November erneut geschlossen werden. Die Schwimmhalle sollte eigentlich am 2. November eröffnet werden. Doch dazu kam es wegen der Corona-Beschränkungen erst gar nicht. Uta Moritz hofft nun als Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, die das Platsch betreibt, dass die Lichter hier bald wieder angehen. „Wir wollen ganz schnell wieder ans Netz. Alles andere wäre fatal“, sagt sie. Die technischen Anlagen würden jetzt im Standby-Betrieb (Bereitschaftsbetrieb) laufen. Eine Woche Vorlauf würde ausreichen, um den Normalbetrieb wieder zu gewährleisten. Auch das Thomas-Müntzer-Haus soll schnellstmöglich wieder für kulturelle Veranstaltungen geöffnet werden (geplante Angebote folgen in einer der nächsten OAZ-Ausgaben). „Für das Platsch und das Müntzer-Haus haben wir genehmigte Hygienekonzepte“, so Uta Moritz.

Kleine Gartenschau

Die mittlerweile dritte Kleine Gartenschau vom 10. bis 13. Juni soll der Veranstaltungshöhepunkt in diesem Jahr werden. Laut Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) laufen die Vorbereitungen. „Wir sind da gut im Geschäft“, sagte er im OAZ-Interview am 9. Dezember. Die Kleine Gartenschau werde so vorbereitet, als würde es dann Corona nicht mehr oder nur noch in abgeschwächter Form geben. „Was dann tatsächlich passiert, müssen wir abwarten“, so Kretschmar.

Investitionen in Oschatz

Für das laufende Jahr gibt es noch keinen Haushaltsplan. „Die Grundschule hat die oberste Priorität, die hatten wir bereits im letzten Haushalt schon drin“, sagt Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos). Sobald die Stadt den entsprechenden Förderbescheid bekomme, könne mit dem Neubau an der Karl-Liebknecht-Straße begonnen werden. Für zwölf Millionen Euro soll eine zweizügige Grundschule mit Schulhort neu gebaut werden.

Glasfaseranschluss

Der Glasfaseranschluss der Haushalte im Stadtgebiet Oschatz könnte im Frühjahr beendet werden. Der Breitbandausbau ist weit vorangeschritten, aber noch nicht beendet. Auftraggeber für den Breitbandausbau ist der Landkreis Nordsachsen. „Im Stadtgebiet Oschatz werden die Arbeiten nach aktuellem Planungsstand voraussichtlich bis Ende März 2021 beendet sein“, so der Leiter der Pressestelle, Thomas Seidler auf OAZ-Nachfrage, Anfang Dezember. Zeitplanungen über Ausbauarbeiten in einzelnen Straßen gebe es nicht, so Seidler.

Bundestagswahl

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. An diesem Tag wird mit dem Unternehmer Denis Korn auch ein Oschatzer um Stimmen kämpfen. Korn ist von Nordsachsens Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Ende November mit 100 Prozent der Stimmen zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2021 gewählt worden. Korn will nicht nur um Zweitstimmen für die Grünen werben, sondern auch um das Direktmandat im Wahlkreis kämpfen. Das Direktmandat strebt auch Christiane Schenderlein ( CDU) an. Die nordsächsischen CDU-Mitglieder haben ihre Kreisvorsitzende bereits am 15. Oktober mit großer Mehrheit nominiert. Der jetzige Amtsinhaber Marian Wendt ( CDU) tritt nicht noch einmal an. Ob die anderen Parteien Bewerber ins Rennen schicken, ist derzeit nicht bekannt.

Von Frank Hörügel