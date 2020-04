Oschatzer Polizei auf Corona-Streife: Bußgeld wegen illegaler Ladenöffnung

Oschatz/Collm-Region

Halten sich die Oschatzer an die Spielregeln der Allgemeinverfügung des Freistaates aufgrund des Coronavirus? Bürgerpolizistin Solveig Kühne bestätigt dies weitgehend. „Die Menschen sind vernünftig, von wenigen Ausnahmen abgesehen“, sagt sie beim Gang über den Wochenmarkt, der gestern wieder stattfand.

Hier ist man sich des Risikos bewusst. Besucher halten Abstand und weisen jene darauf hin, die es nicht tun. „Uns allen wird viel Disziplin abverlangt, da müssen wir durch“, sagt eine Seniorin am Ende der Warteschlange eines Fleischers. Sie mag ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Den Gang auf den Markt möchte sie nicht missen, nicht nur wegen des Einkaufs, sondern auch wegen der bekannten Gesichter.

Unterstützung durch Sicherheitswacht

Begleitet wird Solveig Kühne von Heike Kunath, eine Vertreterin der Sächsischen Sicherheitswacht. „Sie müssten diese Unterstützung nicht leisten, tun es aber trotzdem, ein Zeichen von Solidarität“, so Kühne. Für den Altkreis Oschatz sind sieben Bürgerpolizisten im Einsatz, hinzu kommen fünf Mitglieder der Sicherheitswacht. Zu Fuß oder mit dem Auto kontrollieren sie, ob es Verstöße gibt.

Gravierend, so Solveig Kühne, sei unlängst nur eine mit Bußgeld belegte Ladenöffnung gewesen. Die Inhaberin eines Bekleidungsgeschäfts habe geöffnet und die Leute hereingewunken. „Das wurde unterbunden, nun ist wieder geschlossen“. Vorbildlich sei dagegen, dass in Geschäften, die noch geöffnet haben, besondere Vorkehrungen getroffen sind – zum eigenen Schutz und dem der Kunden. „Dazu gehört, dass Personen nur einzeln eintreten dürfen“, nennt sie ein Beispiel.

Die Besucher des Wochenmarktes halten Abstand an den Verkaufsständen auf dem Oschatzer Neumarkt. Quelle: Christian Kunze

Als Reaktion auf die Allgemeinverfügung wurde der Dienst der Bürgerpolizisten verschoben. Wochentags sind sie zwischen 11 und 19.30 Uhr unterwegs. „Die meisten Verstöße geschehen abends“, so Kühne. Regelmäßig seien Jugendliche in Gruppen vor Supermärkten anzutreffen, die trinken, Musik hören und sich unterhalten. „Sie weisen darauf hin, dass sie den Mindestabstand einhalten und wir weisen darauf hin, dass sie Musik hören auch zu Hause und miteinander reden auch am Telefon können“, so die Beamtin. Sie wolle die Corona-Sünder jedoch nicht nur in dieser Altersgruppe suchen. „Unvernunft kennt kein Alter. Auch unter den Rentnern gibt es nach wie vor solche, die sich in Gruppen zum Einkaufen treffen“.

Wunsch nach klareren Formulierungen

Andere Menschen wiederum haben das Spazierengehen für sich entdeckt. Spielplätze und der Skate-Pool seien verwaist. In den Wohngebieten dominiere ein positives Bild. „Wo einst Nachbarn zusammen auf der Bank saßen, sind nun Mütter mit ihren Kindern zu sehen. Sie beschäftigen sich wieder mehr miteinander, widmen sich ihren Gärten dem Smartphone oder dem Fernsehprogramm“, schildert Kühne.

Uneinsichtigkeit, Beleidigungen, Handgreiflichkeiten – damit haben die Bürgerpolizistin und ihre Kollegen bisher nicht zu kämpfen. „Unsere Hinweise werden ernst genommen. Ebenso bekommen wir verstärkt Hinweise auf vermeintlich illegale Gruppenansammlungen. Natürlich wird jeder Sachverhalt vor Ort geprüft“, versichert die Beamtin.

Gabriele und Mario Teumer achten auf den Sicherheitsabstand beim Einkauf auf dem Oschatzer Wochenmarkt in Corona-Zeiten Quelle: Christian Kunze

Die Allgemeinverfügung lasse Spielräume zu, und die gelte es zu nutzen, verdeutlicht die Polizistin. „Wir müssen differenzieren und dürfen nicht sofort alles sanktionieren. Nicht ohne Grund sei der O-Schatz-Park gesperrt, der benachbarte Stadtpark aber nicht. Das ehemalige Gartenschau-Areal habe man vom Eulensteg gut im Blick, wer sich hier Zutritt verschafft, macht sich strafbar. Gegen Spaziergänge im Stadtpark sei nichts einzuwenden.

Gabriele und Marion Teumer erachten die Einschränkungen des öffentlichen Lebens als notwendig, allerdings wünscht sich Mario Teumer klarere Formulierungen. „Ich darf mein häusliches Umfeld nicht verlassen, aber dennoch Sport an der frischen Luft treiben. Wo endet denn der Bereich für sportliche Aktivitäten?“ Ein konkrete Angabe, wie viel Kilometer erlaubt sind, wäre sinnvoll, meint Gabriele Teumer und setzt nach: „Das nichts genau definiert ist, das verunsichert die Menschen jetzt noch zusätzlich“.

Von Christian Kunze