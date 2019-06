Oschatz

Brennende Post erreichte am späten Samstagabend das Oschatzer Polizeirevier. Eine 19 Jahre alte Frau habe kurz nach 23.30 Uhr verschiedene Papiere in der Hauptanfahrt zum Polizeirevier in der Theodor-Körner-Straße angezündet, berichtete die Polizei. Anschließend habe sie einiges davon in den Briefkasten gestopft, der nicht weit entfernt vor dem Revier hing.

Dabei wurde sie allerdings von den Gesetzeshütern ertappt. Die Beamten löschten auch umgehend das Feuer mit Wasser. Dennoch wurde der Briefkasten, der aufgrund der Hitze bereits glühte, in Mitleidenschaft gezogen.

Die 19-Jährige, die bereits polizeibekannt war, wurde in Tatortnähe vorläufig festgenommen. Bei ihr wurden Feuerzeug und Handschuhe gefunden, die sogleich sichergestellt wurden. Gegen die junge Frau werde nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Ihr 29 Jahre alter Begleiter, der von den Beamten bei der Tat nicht in Aktion gesehen worden war, wurde zwar namentlich bekannt gemacht, konnte danach aber seines Weges gehen.

Von lvz