Oschatzer Polizei kontrolliert Ausgangsbeschränkungen

Seit Montag gelten in Sachsen verschärfte Ausgangsregeln wegen der Corona-Pandemie. Wie gehen Polizei und die Stadt Oschatz mit dieser neuen Situation um?

Keine Verstöße gegen Anordnungen

„Als ich am Montag zur Arbeit gefahren bin, war mein erster Eindruck: Auf den Straßen war es relativ ruhig“, sagt Jan Müller, Leiter des Oschatzer Polizeireviers. Bis zum Montagnachmittag seien der Polizei noch keine Verstöße gegen die Anordnungen aufgefallen.

Verstärkte Kontrollen

Als Reaktion auf die verschärften Ausgangsregeln kündigt Müller an, dass die Polizei zu Schwerpunktzeiten wie zum Feierabend oder am zeitigen Abend verstärkt kontrollieren werde, ob die Vorschriften eingehalten würden. Diese Aufgabe werde von insgesamt sieben Bürgerpolizisten und dem Streifendienst übernommen. Die Beamten verfügten über Schutzausrüstung und würden sich an die Abstandsregelung von zwei Metern halten, um Infektionen zu vermeiden.

Mit den Leuten reden

Knallhart durchgreifen wollen die Polizisten aber erst mal nicht, wenn sie auf unerlaubte Menschenansammlungen treffen. „Wir werden mit den Leuten reden, das muss sich ja auch erst mal rumsprechen. Ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung vernünftig ist“, so Müller.

Keine Gruppen von Jugendlichen

Mit dieser Grundeinstellung geht auch der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) an die außergewöhnliche Situation heran. „Am Sonntagabend bin ich selbst durch die Stadt gefahren. Von den sonst üblichen Gruppen Jugendlicher mit Kasten Bier war nichts zu sehen. Ich habe den Eindruck, dass auch die Letzten begriffen haben, wie ernst die Lage ist“, sagt er. Die Geschäfte und Gaststätten halten sich nach Einschätzung von Kretschmar an die Schließungsregelungen.

Spielplätze nicht abgesperrt

Vereinzelte Klagen habe es nur darüber gegeben, dass Spielplätze in privaten Wohnanlagen nicht abgesperrt gewesen seien, um Publikumsverkehr zu verhindern. Die kommunalen Spielplätze seien dagegen ordnungsgemäß gesperrt worden. In Abstimmung mit der Polizei würden Bedienstete der Stadt in den nächsten Tagen kontrollieren,ob die neuen Vorschriften eingehalten würden, kündigte Kretschmar an.

Von Frank Hörügel