Oschatzer Polizei mit richtigem Riecher: Cannabis-Plantage entdeckt

Oschatz

Den im wahrsten Sinne des Wortes richtigen Riecher hatten nun Streifenpolizisten in Oschatz. Dank ihrer guten Nase konnte in der Stadt eine Cannabis-Plantage entdeckt werden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war bereits am 2. Juni – gegen ein Uhr nachts – einer Fußstreife in der Riesaer Straße ein stark süßlicher Geruch aufgefallen, der von einem Grundstück ausging. Die Beamten hegten daraufhin aufgrund ihrer polizeilichen Erfahrung den Verdacht, dass es sich dabei um Cannabis handelt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin sowie einer Ermittlungsrichterin wurde eine Durchsuchung bei dem Eigentümer des Grundstücks – ein 55 Jahre alter Deutscher – angeordnet.

Anzeige

Ausrüstung zum Anbau entdeckt

Bei der Durchsuchung wurde dann in einem Nebengelass, welches sich auf dem Grundstück befindet, einen Innen-Plantage (eine sogenannte Indoor-Plantage) entdeckt. In dem Nebengelass seien insgesamt 51 Pflanzen und diverse Ausrüstung zum Anbau wie Beleuchtung, automatische Bewässerung und Belüftung gefunden worden, meldete die Polizei weiter. Zudem wurde Bargeld aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.

Weitere LVZ+ Artikel

Schon vorher aufgefallen

Der 55-jährige Eigentümer, der bereits im Jahr 2018 wegen eines ähnlichen Delikts aufgefallen war, wurde festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in Haft und muss sich nun wegen Anbau und Herstellung von Betäubungsmitteln ( Cannabis) in nicht geringer Menge verantworten.

Von LVZ