Oschatzer Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Autos in der Innenstadt zerkratzt?

Oschatz

Die Polizei in Oschatz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um einen Fall von Sachbeschädigung aufzuklären. Am vergangenen Dienstag kam es in Oschatz im Bereich der Seminarstraße und Rosmarinstraße zu einer Sachbeschädigung an zwei abgestellten Autos. Wie die Polizei informiert, verursachte ein bisher noch unbekannter Täter mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes lange Kratzer an den beiden Pkw. Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr eine Person an den Fahrzeugen beobachtet haben. Wer Angaben machen kann, sollte sich unter der Rufnummer 6500 beim Revier Oschatz melden.

Von Hagen Rösner