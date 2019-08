Oschatz

Grau, steif und wuchtig: die ein- und ausfahrbaren Metall-Poller in der Sporerstraße sind nicht besonders hübsch anzusehen, fristen deshalb völlig zurecht schon viele Jahre ein abgesenktes Dasein im Oschatzer Stadtzentrum. Feministinnen sind die Dinger ohnehin ein Gräuel, ihnen ist ganz recht, dass sie nicht voll aufgerichtet aus dem Boden ragen. Denn immerhin gibt es in der Innenstadt mit der Säule des Altmarktbrunnens, der Postmeilensäule an der Bundesstraße 6, dem Museumsturm und den Doppeltürmen der St. Aegidienkirche schon viel zu viele Phallussymbole.

Kunst am Poller

Im Vergleich zu den vorgenannten markanten Punkten im Stadtbild haben die Poller einfach keine Lobby. Ihnen fehlt es an Fürsprechern – und der richtigen Präsentation. Wolfgang Thibault musste in dieser Woche die Idee der ersten Oschatzer Kunstmauer beerdigen, denn kaum einer mag seine Werke an der Stadtmauer ausstellen. Das liegt schlicht daran, dass die Mauer jeder kennt und täglich dran vorbeifährt oder -läuft. Bei den Pollern ist das anders, die hat schon ewig keiner mehr gesehen. Wenn die Oschatzer ihre Kunst rund um die hochgeschraubten Poller drapieren, wird das die größte Vernissage aller Zeiten!

Mit ein bisschen Mühe lassen sich selbst die tristesten Metallpoller zu etwas lebendigem machen. Quelle: Uwe Pullwitt

Und überhaupt, die Barriere-Pfähle gehören endlich in das richtige Licht gerückt. Alljährlich sucht die Werbegemeinschaft neue Akzente für die Modenacht. Kernfrage ist dabei stets, wo und wie die Mode am besten präsentiert wird. Ein Laufsteg von Poller zu Poller, das war noch nie da – und sollte spätestens 2020 zur 20. Modenacht da sein. Und überhaupt, muss es denn jedes Jahr eine Modenacht sein? Wie wäre es mal mit einem anderen Turnus. Nur noch alle zwei Jahre Anziehendes, dafür im jeweils anderen Jahr Ausfahrbares! Puller-Partys feiern junge Mütter schon seit geraumer Zeit, eine zünftige Poller-Party hat es dagegen noch nie gegeben. Zeit wird’s!

Kostbare Stütze

Wichtig ist nur, dass der Vierkantschlüssel zum Absenken der Poller nicht in falsche Hände gerät – sonst erleben jene, die sich, schon etwas beschwipst, auf den Pollern abstützen wollen, eine böse Überraschung. Dann ist der Absacker am Altmarkt nämlich nicht der letzte Drink in der „KostBar“, sondern die unsanfte Begegnung mit dem Straßenpflaster.

Von Christian Kunze