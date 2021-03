Oschatzer Protest auf dem Hutberg gibt Kindern eine Stimme in der Pandemie

Oschatz

„Kinder an die Macht“ – Herbert Grönemeyers Hit schallt über den Hutberg – dort versammelten sich am Mittwochabend gut 300 Menschen, um ein Zeichen zu setzen. „Wir wollen, dass die, die sich in dieser Krise am wenigsten schützen und wehren können, eine Stimme bekommen“, sagt Daniela Pitzschel. Sie hat den Protest gemeinsam mit Jana Möbius initiiert.

Erschienen sind nicht nur Oschatzer. Kathrin Starke, Elternratsvorsitzende der Goetheschule Mügeln, ist stellvertretend für zahlreiche andere Mütter und Väter da. Ihre Tochter Wilhelmine hat auch unter den fortwährenden Verboten zu leiden. „Es ist nicht nur der Schulalltag, den wir Eltern nicht annähernd ersetzen können. Es fehlen gewohnte Freizeitaktivitäten seit Monaten, bei Wilhelmine ist es der Gitarrenunterricht. Es gibt keine Struktur mehr, weder für die Kinder noch für uns Eltern – das muss aufhören“.

Sportler sind vorbereitet

Thomas Grundmann ist mit seinen Kindern Mattis und Frida gekommen. „Wir vermissen das Kino, Klassenfahrten und Kindergeburtstage“, sagt Frida. Ihr Vater plädiert dafür, bei der Pandemiebekämpfung differenzierter vorzugehen. „Die Politik – wenn man sie noch so nennen kann – steckt in einer Sackgasse. Es wird an Inzidenzwerten festgehalten, ohne andere Faktoren einzubeziehen, etwa die Sterberate unter Covid19-Patienten, die Auslastung der Intensivbetten oder die Berücksichtigung von Hotspots. So ist in unserem Landkreis aktuell Eilenburg extrem betroffen, Oschatz jedoch gar nicht. Im Dezember war das noch umgekehrt – nur reagiert wird auf so etwas nicht. Die Schulen und Kitas hier müssten nicht schließen, es gibt kein nennenswertes Infektionsgeschehen“, moniert er.

Hutberg Oschatz Demo Alle Kinder sind systemrelevant Quelle: Christian Kunze

Dass nicht allein Eltern in Sorge sind, belegen die Mitglieder des FSV Oschatz. „Wir wollen wieder trainieren“, fordern sie per Plakat, das Rainer Schwurack nach oben hält. „Seit einem Jahr nun sind wir schon zum Nichtstun verdammt. Je länger der Lockdown geht, um so schwieriger sei es, neue Talente zu fördern. Wir wollen dem Nachwuchs aber wenigstens die Chance geben, fit zu bleiben – nicht mit Spielbetrieb, aber mit kontaktlosen Konditionsübungen“, so der Trainer.

Die Konzepte dafür sind fertig. Wir haben unsere Aufgaben gemacht, die Entscheider nicht“. Permanente Testungen könne man sich nicht leisten. „Wir haben 270 Mitglieder. Wenn wir die zwei mal pro Woche testen sollen, sind wir bei 2700 Euro pro Woche – eine Unsumme“. Kontraproduktiv gestalte sich auch der Graben zwischen Amateur- und Profisport. „Da ist viel Geld im Spiel, dort ist alles möglich. Allerdings sind die Spieler alles andere als vorbildlich, die sich auf dem Platz in die Arme fallen, als wäre keine Pandemie“, so Schwurack.

Großmutter fordert: Immunsystem stärken

Kontaktverbote sind es, die zur Verzweiflung vieler führen. Eine Frau, die anonym bleiben will: „Ich bin mehrfache Großmutter und lasse mir von einem Ministerpräsidenten und einer Kanzlerin nicht vorschreiben, dass ich meine Enkel nicht mehr sehen oder in den Arm nehmen darf. Jeder Mensch hat ein Immunsystem und das leidet unter all dem, statt gestärkt zu werden. Darüber spricht jedoch keiner, sondern nur über, Testen, Impfen, Maske tragen“.

