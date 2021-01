Oschatzer Rathausuhr bekommt zweites Zahnrad

Oschatz

In Oschatz steht der Zeitmesser am Turm des Rathauses weiter still – inzwischen seit mehreren Monaten. Wie ist der aktuelle Stand beim prominentesten Chronometer der Stadt? Die Oschatzer Allgemeine hakte in der Stadtverwaltung ein weiteres Mal nach.

„Nach Rücksprache mit dem ausführenden Reparatur-Fachunternehmen Bernhard Zachariä GmbH in Leipzig wird jetzt ein zweites Zahnrad angefertigt“, sagt Sprecherin Anja Seidel. Somit beginnt die dreiwöchige Testphase in der Werkstatt der ältesten Turmuhrenfabrik Deutschlands für den reibungslosen Betrieb erneut – und beginnt ein weiteres Kapitel in der Geschichte der defekten Uhr.

„Ziel für den Abschluss des Projektes ist nun der Februar 2021“, stellt Anja Seidel in Aussicht. Seit Mitte vergangenen Jahres schon ist das Schlagwerk der Uhr nicht mehr funktionstüchtig. Nach der Beauftragung der Fachfirma im September und mehreren erfolglosen Probeläufen hatten die Experten selbst Pech – Technik zur Reparatur in der Werkstatt ging kaputt und musste ersetzt werden.

Von Christian Kunze