Oschatzer Ratsherren legen auch 2019 wieder zu

Oschatz

Die Wirtschaftsweisen müssen sich um den Oschatzer Stadtrat keine Sorgen machen. Auch 2019 ist Wachstum angesagt. Das hat zumindest das Ratsherrenwiegen am vergangenen Mittwochabend gezeigt. Beim Ratherrenwiegen wird der gesamte Stadtrat und der Oberbürgermeister gewogen. Allerdings blieben Ria Gärtner, Anja Kohlbach und Falk Zschäbitz dem Ritual fern. Für sie wurden die Durchschnittswerte angesetzt. Nach der Wiegeaktion stand fest. Der Oschatzer Stadtrat bringt 2581 Kilogramm auf die Waage. Das sind 32 Kilogramm mehr als im Vorjahr. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in diesem Jahr ein neuer Stadtrat gewählt wurde. Damit liegt das Durchschnittsgewicht bei 95,6 Kilogramm pro Person. Beim Rastherrenwiegen wurden in diesem Jahr zwei besondere Ehrenämter neu besetzt. Die Funktion des Wiegemeisters übernahm Felix Hanel und die Funktion des Schriftführers ging an Dietmar Schurig. 2581 Kilogramm bedeutet einen Wiegeerlös von 2581 Euro. Das Geld soll im kommenden Jahr für die 700-Jahrfeier von Merkwitz verwendet werden.

Von Hagen Rösner