Oschatzer Rettungsassistent fordert Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen

Oschatz

Nach der ersten Kundgebung gegen die Corona-Einschränkungen am Sonnabendnachmittag auf dem Neumarkt zieht der Initiator Gaston Bernhardt aus Oschatz ein positives Fazit. „Ich habe neue Kontakte knüpfen können zu mehreren Menschen, die sich ebenfalls kritisch mit den ergriffenen Maßnahmen des bundesweiten Shutdowns auseinandersetzen“, sagt er auf Nachfrage.

Andersdenkende nicht diffamieren

Selbst wenn alle Beschränkungen, die derzeit noch gelten, wieder aufgehoben werden, gelte es, aufmerksam zu bleiben und das Vorgehen der Regierung aufzuarbeiten und kritisch zu hinterfragen. „Es muss einen Corona-Untersuchungsausschuss geben“, so der 25-Jährige. „Ich fordere mehr Transparenz darüber, ob der Shutdowns überhaupt notwendig war. Er fußte auf Entscheidungen einzelner Politiker und Institutionen, denen medial sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Andere Meinungen kamen dagegen nur sehr selten zu Wort.“ Er hält es für falsch, jeden Andersdenkenden als Verschwörungstheoretiker abzutun. Darunter seien auch anerkannte Wissenschaftler zu finden.

Bernhardt sei auch bewusst, dass nicht alle seine Auffassung teilen, selbst im Kollegenkreis habe es ablehnende Meinungen gegeben. Man dürfe sich deshalb aber nicht mundtot machen lassen, eine Diskussion müsse möglich sein. Angesichts nicht behandelter Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten in den vergangenen Wochen sei es sogar dringend notwendig, Fragen zu stellen, etwa, warum die Auslastung vieler Intensivstationen derzeit nur 60 Prozent betrage.

Keine Statements von Spaziergängern

Eine weitere Menschenansammlung in Form eines Spaziergangs durch die Oschatzer Innenstadt kam am späten Sonntagnachmittag nach einem Aufruf über die sozialen Medien zustande, wie es sie auch in anderen Städten bereits gibt. Die Nachfrage zu den Beweggründen bei mehreren beteiligten Spaziergängern wollten diese jedoch nicht beantworten.

Von Christian Kunze