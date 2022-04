Oschatzer Schläger zu drei Jahren Haft verurteilt

Oschatz

Wenn Florian W.* in den vergangenen vier Jahren bei einem Dorffest in der Region Oschatz auftauchte, lag meist Ärger in der Luft. Etlichen jungen Männern und auch Frauen bescherte die Begegnung mit dem heute 30 Jahre alten Oschatzer gebrochene Nasen oder Rippen sowie Kopfprellungen und andere Verletzungen.

Vor dem Strafgericht in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes Torgau musste sich Florian W. nun wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten verantworten. Am vierten Verhandlungstag verständigten sich in dieser Woche Staatsanwältin, Verteidiger und Angeklagter auf Vorschlag von Richter Dr. Jörg Burmeister jetzt darauf: Falls der große und kräftige Angeklagte die ihm vorgeworfenen Straftaten gesteht, erhält er eine Gesamt-Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren und fünf Monaten.

Oschatzer begeht 17 Straftaten

Hier eine kleine Auswahl der insgesamt 17 Straftaten, die dem Oschatzer vorgeworfen wurden und die er auch zugab.

Am 20. Juni 2018 schlug Florian W. drei junge Männer am Oschatzer Busbahnhof mit der Faust ins Gesicht und trat sie mit den Füßen. Anschließend beleidigte er die zur Hilfe gerufene Polizisten und griff die Beamten an.

In Malkwitz zwei Verletzte

Beim Schützenfest Malkwitz im September 2018 verletzte er zwei Männer.

Zum Dorffest Merkwitz schlug er am 14. Juli 2019 einen jungen Mann derart, dass der eine Nasenbeinfraktur und eine Kopfprellung erlitt.

Mit „Sieg Heil“ durch Mügeln

Und am Heiligabend 2021 zog Florian W. mit „Sieg Heil“-Rufen durch Mügeln und verprügelte dann noch einen Einwohner der Stadt. Auch seine damalige Freundin verletzte er im Streit mehrmals.

Schwere Alkoholabhängigkeit

Bei sämtlichen Straftaten stand der Oschatzer unter Einfluss von Drogen und Alkohol. Das Gutachten eines Sachverständigen bescheinigt dem 30-Jährigen eine „schwere Alkoholabhängigkeit“.

Bereits zweieinhalb Jahre hinter Gittern

Suchtmittel sind die ständigen Begleiter von Florian W., seit er seine Schulausbildung mit der 8. Klasse beendet hat. Was er nach seiner Schulzeit gemacht habe, wollte Richter Burmeister wissen. „Haft“, antwortete Florian W. kurz und bündig. Elf Vorstrafen wegen Körperverletzung, Diebstahl und Raub hat er seit 2007 kassiert und seitdem insgesamt zweieinhalb Jahre hinter Gittern gesessen. Er habe zwar mehrere Ausbildungen angefangen, aber keine abgeschlossen.

Suchttherapie in der Klinik Wermsdorf

Nach seiner Haftentlassung 2017 aus dem Gefängnis Torgau unterzog sich Florian W. einer Suchttherapie in der Klinik Wermsdorf. Der Angeklagte versichert, dass er mittlerweile keine Drogen mehr anrührt. „Doch mit dem Alkohol hapert es noch“, räumt der 30-Jährige ein.

Freiwilliger Alkoholentzug geplant

Auch diese Sucht will Florian W. nun in den Griff bekommen und sich stellen. Er lebt jetzt mit einer neuen Freundin zusammen und hat mit ihr eine gemeinsame, sechs Wochen alte Tochter. Wie geht es nach der Therapie weiter?, wollte die Staatsanwältin wissen. Er werde sich eine Arbeit suchen, denn: „Ich habe ein Kind, um das ich mich sorgen muss.“

Drei Jahre ohne Bewährung

freiwillig einem Alkoholentzug Richter Burmeister verurteilte Florian W. schließlich wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Bedrohung, illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (“Sieg Heil“) zu einer Gesamt-Freiheitsstrafe von drei Jahren (ohne Bewährung) und der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. „Ich werde mein Leben in den Griff bekommen“, versprach Florian W.

* Name Angeklagter geändert

Von Frank Hörügel