Oschatzer Schüler-Band „Broken Broom“ auf Erfolgskurs

Oschatz/Leipzig

Ein Grund zur Freunde für die vier Abiturienten vom Thomas-Mann-Gymnasium: Sie halten stolz das Finalticket in den Händen. Mit Ihrer Band „Broken Broom“ haben sie es als erste Oschatzer Nachwuchsband in die Landes-Finalrunde des Sächsischen Musik-Contests „Bandclash“ geschafft, der dieses Jahr bereits zum 14. Mal stattfindet. Letzten Samstag, dem 25.01.2020 fand in der Leipziger Kulturfabrik Werk 2 das Sachsen-West-Regionalfinale statt.

„Broken Broom“ sind ihrem Ziel wieder ein Stückchen näher gekommen

Die Bandmitglieder (v.li.) Franz Kattner (Bass), Felix König (Gesang), Timon Korn (Schlagzeug) und Elias Loth (Gitarre) konnten das Publikum mit ihrer Rock- und Punkmusik für sich gewinnen. Sie setzten sich gegen fünf weitere Bands durch, darunter „70 Stoffe“ aus Werdau, und „Sunlit Exile“ aus Leipzig. Mit dem Einzug ins Finale ist „Broken Broom“ ihrem Ziel wieder ein Stückchen näher gekommen: Die Große Bühne. Das Landesfinale findet am 21.03.2020 im Werk 2 statt.

Von Pauline Szyltowski