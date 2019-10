Oschatzer Schüler erlaufen mehr als 20 000 Euro

Oschatz

Das Warten hat sich gelohnt. Eigentlich sollte der Sponsorenlauf der Schüler des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasiums schon am vergangenen Mittwoch stattfinden. Doch Petrus macht einen Strich durch die Rechnung und ließ es den gesamten Tag regnen. Um so mehr freuten sich die Organisatoren jetzt über einen milden und sonnigen Tag – idelae Voraussetzung für ein Lauf-Event dieser Klasse. Schüler aller Jahrgänge beteiligten sich in mehreren Durchgängen an dem Sponsorenlauf. Wie im Vorjahr gingen rund 600 Mädchen und Jungen im Oschatz Park an den Start. Dabei kommt es darauf an, dass die Läufer möglichst viele Runden absolvieren, um einen hohen Sponsorenbetrag zu erzielen.

Am Ende des großartigen Laufevents standen 9370 Runden mit einer Gesamtspendensumme von 20 445,91 Euro zu Buche. Von diesem Sponsoringgeld werden in erster Linie die Oschatzer Schüler selbst profitieren, denn es soll für Projekte eingesetzt werden. Gleichzeitig solle aber ein Anteil in Höhe von 20 Prozent einem sozialen Zweck zugeführt werden. In diesem Jahr wird das Geld der Oschatzer Tafel überreicht.

Von Hagen Rösner