Oschatzer Schüler lernen im Lockdown: So geht sächsisch!

So geht sächsisch – die Imagekampagne des Freistaats macht Schule – im wahrsten Sinne des Wortes! Wir sind Spitze bei Infektionszahlen, haben die erste Virus-Mutation aus Großbritannien importiert, beschränken Kontakte härter, als der Bund es will. Auch der 15-Kilometer-Bewegungsradius, ab Montag für alle bindend, galt bei uns schon im Dezember. Gleiches gilt für die Aufteilung der Ferien. Im Winter eine Woche weg, dafür vor Ostern eine dazu. Sie haben Urlaub genommen? Pech gehabt. So geht sächsisch!

Ein anderer Slogan besagt, Sachsens Abitur sei härter zu erringen als anderswo. Wer auf das digitale Schulportal LernSax zugreifen will, weiß, was das heißt. Distanzunterricht in der Pandemie überstanden – alles andere ist Kinderkram – so geht sächsisch!

Mit Mund-Möhren-Maske

Die Landesregierung reagiert auf die Misere und erweitert den Bewegungsradius der Polizisten. Sie haben künftig triftige Gründe, an Haustüren der Eltern zu klingeln, die schulpflichtige Kinder haben. Die Beamten überreichen den Schülern ihre Aufgaben zur häuslichen Lernzeit in gedruckter Form – und zählen nebenbei durch, ob auch nicht zu viele Leute da sind. So geht sächsisch!

Wir lernen zu Hause – wenn es denn geht! Quelle: imago images/Jochen Tackimago images/Jochen Tack

Neue Wege sind bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht nötig. Sachsen setzt wie gehabt auf Quereinsteiger: Eventmanager Steven Dornbusch, zuletzt als Radfahrer und Läufer in den Schlagzeilen, erteilt in Ermangelung anderer Tätigkeiten den Schülern Sportunterricht. Sämtliche Künstler, die nicht ausstellen können, geben den Kids Tipps zur Gestaltung des perfekten Schneemanns (Mund-Möhren-Maske nicht vergessen!), der Zauberer Silvio Fischer berät Lehrer indes bei der Reduzierung des Lehrplans: „Was die Kinder nicht brauchen, zaubern wir einfach weg!“ – so geht sächsisch.

Fächer zusammenlegen

Weil man neue Lehrer nicht backen kann, wird es in diesem und kommenden Schuljahren – Pädagogen fehlen ja nicht nur in der Pandemie – unumgänglich sein, Unterrichtsfächer zusammenzulegen, für die Kollegen fehlen. Gut eignen sich zum Beispiel Religion und Mathematik: Der Schüler löst eine Aufgabe und glaubt, dass das Ergebnis richtig ist. So geht sächsisch!

Von Christian Kunze