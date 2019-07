Oschatz

Einen Tag lang das eigene Auto oder Moped stehen lassen und sich auch nicht von den Eltern zur Schule fahren lassen – am Freitag, dem 21. Juni, waren Lehrer und Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums aufgerufen, zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule zu gelangen – wenn sie es nicht sowieso schon tun. Die Energiebeauftragten der einzelnen Klassen ermittelten anschließend, wie viel Kohlenstoffdioxid an diesem „Friday for Future“ ohne Schwänzen eingespart werden konnte.

Zwei Drittel weniger Motorisierte

Das Ergebnis liegt jetzt vor und stimmt Fachlehrerin Harriet Herbst, die das Projekt mit initiiert hat, optimistisch. „Wir konnten an diesem Tag etwa 50 Kilogramm CO2 einsparen. Auf ein Jahr gerechnet entspricht dies dem Ausstoß eines Autos, welches die Erde zweimal umrundet“. Alternativ könnte man fünfmal mit einem Flugzeug von Oschatz nach New York fliegen, haben die Schüler ausgerechnet. Die Anzahl der Fahrradfahrer stieg an diesem Tag um 206 Prozent, zwei Drittel aller Moped- und Motorradfahrer ließen zudem ihr Fahrzeug Zuhause.

Keine Bewegung ohne Gegenbewegung?

Die Klassenstufen 9 und 10 ermittelten jeweils den CO2-Ausstoß pro Person an herkömmlichen Tagen im Vergleich zum 21. Juni. Am besten schnitt dabei die Klasse 9/3 ab, die diesen Wert fast halbierte – von 0,95 Kilogramm pro Person auf knapp 0,5 Kilogramm pro Person. Eine einzige Klasse, die 10/2, vermehrte den Ausstoß pro Person an diesem Tag jedoch im Vergleich zu sonst – von 0,7 auf knapp 0,8 Kilogramm pro Person. Vielleicht ist das Ausdruck eines Protestes gegen die Aktion? Das Gros der Schüler klemmte sich allerdings dahinter und will weiter machen, erklärte Harriet Herbst.

Von Christian Kunze