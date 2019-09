Oschatzer Schülerkonzerte begeistern rund 800 Kinder der Region

Oschatz

Melodien aus Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika erklingen diese Woche im Thomas-Müntzer-Haus. Die musikalische Reise über alle fünf Kontinente verdankt die Stadt der Sächsischen Bläserphilharmonie. Es ist inzwischen schon Tradition, dass das Ensemble die Grundschulen der Region nach Oschatz einlädt, um Jungen und Mädchen spielerisch an die Musik heranzuführen.

Vielfalt der Töne

„Die Welt klingt bunt“ heißt es in diesem Jahr bei den insgesamt drei Gastspielen an der Döllnitz. Zwei Mal am Mittwoch und einmal am Donnerstag pilgerten mehrere Schulklassen in die moderierte, mitreißende, unterhaltsame und vor allem kindgerechte Aufführung der Bläser. Aus den drei Oschatzer Grundschulen, den Einrichtungen in Dahlen, Hof, Cavertitz, Schönnewitz, Schweta und Neusornzig kamen rund 800 Kinder in den Genuss der moderierten Inszenierung. Dabei wurden nicht nur Stücke von der Eurovisionshymne über ein japanisches Volkslied bis zu Jazz und Dschungelrhythmen angestimmt, sondern auch einzelne Instrumente vorgestellt. Dazu gehörten neben Klassikern wie Tuba, Klarinette und Oboe auch Exoten wie ein Alphorn oder das australische Didgeridoo.

Zugabe mit Polonaise

Ein Konzert zu spielen, so die Moderatorin, sei wie ein Haus zu bauen. Jeder Ton steht da für einen Stein. Damit das Haus Zimmer für Zimmer fertig wird, braucht es ein Fundament, bestehend aus den am tiefsten klingenden Tönen. „Je höher man baut, um so höher werden die Töne“, hieß es folgerichtig. Am Ende des Hausbaus wurde zur Zugabe übrigens Polonaise getanzt.

Von Christian Kunze