Oschatz

Zur Vollständigkeit des Schulcampus an der Bahnhofstraße möchte die Stadt Oschatz eine neue Turnhalle errichten – dort wo einst das geschichtsträchtige Rote Vorwerk stand, unmittelbar neben der Grundschule „Zum Bücherwurm“, der Robert-Härtwig-Oberschule und dem Hort „Grashüpfer“. Mit einer Halle direkt auf dem Gelände entfällt für die Kinder der Weg in die Döllnitzsporthalle.

Details des geplanten Neubaus für den Schul- und Vereinssportbetrieb wurden jetzt im Stadtrat vorgestellt und diskutiert. Das Gremium beauftragte die Verwaltung einstimmig mit der Ausschreibung der Planung. Analog zum zuletzt gebauten Hort wird das Gebäude an einem Hang errichtet, was Planungsbüros erneut vor Herausforderungen stellen dürfte. Die Halle soll entweder aus Stahlbeton, Holz oder Stahl errichtet werden und drei einzeln abtrennbare Spielfelder erhalten. Vorgeschrieben ist für eine solche Dreifach-Halle eine Fläche von 45 mal 27 Metern. Die Kostenobergrenze für das Projekt liegt bei 7,3 Millionen Euro, eine 50-prozentige Förderung aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten“ steht in Aussicht. Die Halle soll 150 bis 200 Zuschauern Platz bieten und für den Wettkampfsport geeignet sein.

Scheider: Nutzer einbeziehen

Neben diesen Vorgaben ist etwas Spielraum möglich. So will sich die Verwaltung bei der Gestaltung der Küche zwei Optionen offenhalten, erfuhr Stadtrat Oliver Walter (Freie Wähler) auf Nachfrage. Möglich seien laut Bauamtsleiter Torsten Heinrich ein separater Raum mit Miniküche oder ein Catering-geeigneter Raum mit Ausschank und Kiosk. „Wir wissen noch nicht, ob alles zu 100 Prozent so umsetzbar ist und welche Alternativen die Planer bevorzugen.“

Was umsetzbar ist und was nicht, entscheiden letztlich der Kostenrahmen und die Ideen der Planer. „Wir setzen auf die Goldmedaille und freuen uns auch, wenn es am Ende doch nur Silber wird“, meinte Thomas Schneider (Die Linke) bezüglich der Tatsache, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. Nichtsdestoweniger sollten die Anregungen von Stadträten und denen, die die Halle später nutzen – Vereinssportler, Lehrer und Kinder – mit einbezogen werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besonderes Augenmerk möchte die Verwaltung auf Inklusion legen. Barrierefreiheit und die Berücksichtigung sowohl beeinträchtigter Zuschauer als auch ebensolcher Sportler soll ein wesentlicher Bestandteil der Planung sein. Da nicht alle Umkleide- und Aufenthaltsräume im Erdgeschoss Platz finden können, wolle man einen Lift zwischen der Halle und dem oberen Garderobengeschoss einbauen. Stadträtin Katrin Hanel (Freie Wähler) merkte an, dass diese Lösung ein nicht unwesentlicher Kostenfaktor sei.

Bringewald: Geänderte Regularien

Grünen-Stadträtin Uta Schmidt wollte wissen, wie dem im Beschluss formulierten Anspruch der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit konkret Rechnung getragen werden soll. Torsten Heinrich verwies auf entsprechende bereits bestehende Vorgaben des Baugesetzbuches und die Aussicht auf steigende Energiekosten.

Kämmerer Jörg Bringewald merkte dazu an, dass nicht nur Dämmung, sondern auch die Heizungsanlage, Lüftung, und Möglichkeiten der lokalen Energieerzeugung eine wesentliche Rolle spielen sollen. „Es gibt bereits Mindeststandards, die wir berücksichtigen. Ebenso müssen uns auf geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen in den kommenden Wochen und Monaten einstellen“, sagte er mit Blick auf die Vorhaben der Bundesregierung.

Von Christian Kunze