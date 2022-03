Oschatzer Schulen verzeichnen hohen Krankenstand

Oschatz

Durch Corona-Infektionen und damit verbundene Quarantäneanordnungen und andere krankheitsbedingte Ausfälle der Lehrerschaft gibt es Unterrichtsausfall seit Monaten und teils über das „normale Maß“ hinaus, so Sven Bartsch, dessen Tochter in der 8. Klasse der Härtwigschule lernt. Hier sollen laut Vertretungsplan 16 Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Ist diese Klage, explizit von den jeweils Betroffenen der Oschatzer Oberschule Robert Härtwig und des Thomas-Mann-Gymnasiums in Oschatz, überbewertet oder ernst zu nehmen? Wir hakten dazu in den Bildungseinrichtungen nach.

Die Leiterin des Thomas-Mann-Gymnasiums, Marion Müller, sprach lediglich von einer „nicht zufriedenstellenden Situation“ und verwies für genauere Angaben an das Sächsische Landesamt für Schule und Bildung für eine Einschätzung. Behördensprecher Roman Schulz nennt die Situation „generell angespannt“, etwa durch nach wie vor nicht zu kalkulierende Corona-Infektionen, Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbote bei Schwangerschaft. An der Personaldecke sei aktuell nichts zu ändern, „so dass jeder weitere wie auch immer begründete kurzfristige Personalausfall dazu führen kann, dass keine Stundenvertretung mehr möglich ist“ – was in Summe weiteren Ausfall bedeute. Eine Verschärfung der Situation nach Ende der Winterferien sei zu verzeichnen, bestätigt Schulz.

Die Leiterin der Härtwigschule Oschatz, Kerstin Wasiak, war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

Bereits zu Beginn der Winterferien mahnten die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, der Sächsische Lehrerverband und der Philologenverband in Sachsen davor, dass sich die Situation weiter verschärfte, wenn kein Ersatz geschaffen werde. Sie forderten von der sächsischen Landesregierung unter anderem mehr Geld für Neueinstellungen im nächsten Doppelhaushalt des Freistaates.

Von Christian Kunze