Oschatzer Sozialdemokraten würdigen langjährige Erzieherin Bettina Wittenberg

Oschatz

Ein (Berufs)Leben als Erzieherin in der Region – diese besondere Leistung ist der SPD eine Würdigung wert. Den alljährlichen Blumenstrauß für besonderes Engagement anlässlich des Internationalen Frauentag bekommt dieses Jahr die Oschatzerin Bettina Wittenberg.

Seit 1976 in diversen Einrichtungen der Kinderbetreuung tätig, anfangs in Terpitz, nach der Wende dann für die Stadt Oschatz, steht die 64-Jährige stellvertretend für zahlreiche Berufskolleginnen in der Region. Sie haben in den vergangenen zwei Jahren unter besonderen Bedingungen gearbeitet. Sie kann es nun selbst kaum glauben, dass sie in zwei Jahren schon in den Ruhestand geht. „Ich gehöre noch nicht zum alten Eisen und werde danach garantiert noch ehrenamtlich weiter machen, das geht gar nicht anders“, so die Junggebliebene, die dies auch darauf zurückführt, dass sie in ihrem Arbeitsalltag permanent von jungen Menschen umgeben ist.

Prägende Jahre begleiten

Wittenberg, selbst Mutter dreier Kinder, kann keine großen Veränderungen zwischen Müttern und Vätern früher und heute feststellen. „Für beide gilt vielleicht am ehesten, dass sie heute selbstbewusster sind als noch vor Jahren. Das hat aber einfach damit zu tun, dass sich Paare heute erst zu einem späteren Zeitpunkt für Nachwuchs entscheiden als damals. Das wirkt sich auf die eigene Persönlichkeit und die des Kindes aus“, so die inzwischen fünffache Großmutter.

Kindergarten- und Grundschulzeit, so Wittenberg, seien prägende Jahre für Heranwachsende. „Hier werden die Weichen gestellt. Was dort im nicht funktioniert, kann später so gut wie nie oder gar nicht mehr korrigiert werden – weder von den Eltern noch von uns Fachkräften“, sagt sie. Die Prägung erfolge klar im Elternhaus. Problematisches Verhalten in diesem Alter sei in nahezu jedem Fall auf mangelnde oder fehlende Aufmerksamkeit zurückzuführen. „Hier können wir nur gegensteuern, wenn Mütter und Väter ebenfalls dazu bereit sind, sich einzubringen.

Besonderen Wert legt sie darauf, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. „Was du ihnen gibst, das geben sie zurück – im guten wie im schlechten“, sagt sie. Dabei sei es fatal, mit zweierlei Maß zu messen – erst recht, wenn der eigene Nachwuchs in einer Gruppe betreut wird. „Da kommt man schnell in den Verdacht, Sohn oder Tochter zu bevorteilen. Das ist aber genauso falsch, wie strenger zu sein als zu den anderen Kindern“, weiß sie aus Erfahrung.

Tochter eifert ihr nach

Das älteste ihrer drei Kinder ist in ihre Fußstapfen getreten – und arbeitet heute als Erzieherin in Berlin. „Ob das nun gut oder schlecht ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls habe ich sicher etwas richtig gemacht“, mutmaßt sie. Und das wird sie auch nach ihrer aktiven Berufszeit tun. Dann ist auf jeden Fall auch mehr Zeit für die Enkel.

Der Ortsverein Döllnitztal nimmt seit einigen Jahren den heutigen Internationalen Frauentag zum Anlass, Frauen für außerordentlichen zu würdigen. Neben dem beruflichen oder dem ehrenamtlichen Wirken in diversen Institutionen steht dabei stets auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Fokus.

Von Christian Kunze