Oschatz

Im Abstand von drei Jahren initiiert der Landkreis den Wettbewerb um die schönste Gartensparte Nordsachsens. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ist die Oschatzer Sparte „ Erich Billert“ ganz im Süden der Stadt in diesem Jahr nicht mit in das Rennen um die Auszeichnung gegangen – und das obwohl das 40. Jubiläum des Gartenfestes erst unlängst begangen worden ist.

Fördermöglichkeiten ausloten

Auf Nachfrage erklärt der langjährige Vorsitzende des Vereins Christoph Senkel der OAZ, weshalb die Teilnahme für ihn und die übrigen Mitglieder dieses Mal nicht in Frage kam: „Wir haben uns nicht angemeldet, weil die Unterstützung seitens der Behörde in der zurückliegenden Zeit nachgelassen hat und aktuell zu wünschen übrig lässt“, formuliert Senkel kritische Worte. Die Überalterung der Gärtner, der fehlende Nachwuchs, die Probleme mit Leerstand – all das sei in der Vergangenheit zwar oft angesprochen, aber nicht danach gehandelt worden. Die Stadtverwaltung Oschatz, mit der er anfänglich ebenfalls unzufrieden war, möchte er von dieser Kritik wieder herausnehmen. „Der Oberbürgermeister hat sich beim jüngsten Fest – wie jedes Jahr – sehen lassen und sich nicht nur angehört, welche Sorgen uns umtreiben. Im Gespräch mit ihm erfuhr ich dann auch von weiteren Fördermöglichkeiten“, so Senkel.

Termin für Fest bleibt fest

Die Organisation des Gartenfestes sei Jahr um Jahr kräftezehrend und eine zusätzliche Belastung zu den genannten Herausforderungen, so der Vorsitzende. Die anbrechende Ferienzeit mit dem Urlaubsbeginn sei ebenso eine Ursache. „Aber da wir uns mit dem Termin der Tradition von einst verpflichtet fühlen, wird es wohl auch dabei bleiben“, mutmaßt Senkel. Seit der ersten Auflage fällt die Veranstaltung auf das erste Wochenende im Juli. „Das kann darauf zurückzuführen sein, dass dieses Datum zu DDR-Zeiten immer der Sommerferienauftakt gewesen ist, es muss aber auch nicht sein“, erklärt er.

Von Christian Kunze