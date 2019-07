Oschatz

Das Stadt- und Vereinsfest ist im Wandel, das neue Konzept gewinnt immer mehr an Zustimmung. Eine solche Entwicklung kann es aber überhaupt nur geben, wenn eine solche Veranstaltung über Jahre hinweg aufrecht erhalten, zelebriert, gefördert und mit Ideen belebt wird. Eine ganz wesentliche Rolle in diesem Prozess spielte in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten der Förderverein des Oschatzer Vereinsmarktes.

Wechselvolle Geschichte

Vorsitzender Joachim Rolke nutzte das diesjährige Stadtfest, um auf zwei Jubiläen aufmerksam zu machen, die es zu begehen gilt und die in dieser Form ihresgleichen suchen dürften. Im Jahr 2019, so Joachim Rolke, ging zum einen die 25. Auflage des Oschatzer Stadt- und Vereinsfestes über die Bühne, zum anderen besteht der Förderverein des Vereinsmarktes seit 20 Jahren. Die wechselvolle Geschichte und Tradition des Festes, so Rolke, sei ohne die Unterstützung des Vereins nicht möglich gewesen. Der Feldküchenwettbewerb der Vereine und weitere Aktivitäten zeugen davon. Eine wichtige Rolle nimmt der Förderverein zudem bei den inzwischen alle fünf Jahre stattfindenden Kleinen Gartenschauen ein. Inzwischen obliegt die Organisation und Ausgestaltung in weiten Teilen dem Eventmanager Steven Dornbusch, der Oschatzer und Wahl-Berliner, der in seiner ehemaligen Heimat etwas auf die Beine stellt, in Kooperation mit der Oschatzer Freizeitstätten.

Kaum Resonanz auf Wettbewerb

Eine Beteiligung der Vereine ist aber nach wie vor gegeben, mit der Vereinsmeile in der Altoschatzer Straße, die auf Präsentation setzt, sowie dem Vereinswettbewerb, bei dem drei ehrenamtlichen Institutionen auf der Bühne um 500 Euro kämpfen. „Leider musste der Wettbewerb dieses Jahr abgesagt werden, da sich nur zwei Vereine gemeldet haben und einer sagte dann doch wieder ab“, informiert Claudia Werner vom Marketing der Oschatzer Freizeitstätten. Dennoch werde man an dem Wettstreit festhalten und ihn 2020 wieder anbieten.

Von Christian Kunze