Am Dienstag schloss sich der Kreislauf eines kleinen Stücks Oschatzer Geschichte. Das Stadt- und Waagenmuseum hat eine historische Ulanka als neues Museumsstück eingeweiht, die nach über 120 Jahren den Weg zurück in die Stadt fand. Bis in die Vitrine war es allerdings weit: In den vielen Jahren wechselte die Jacke mehrmals den Besitzer, bis sie schließlich ans Oschatzer Stadtmuseum verkauft wurde. Von 1867 bis 1919 war in der Stadt das 1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment Nummer 17 stationiert, die Angehörigen der Garnison trugen eine entsprechende Uniform.

„Es ist ein authentisches Stück für die Oschatzer Geschichte“, sagt Museumsleiterin Dana Bach über das historische Objekt. Die Ausstellung der Ulanka ist ihr ein Herzensanliegen – musste sie auf der Suche nach einem passenden Gegenstand bereits einen Rückschlag hinnehmen: Im Jahr 2017, zu der Zeit fand in Oschatz die Ulanen-Ausstellung statt, wurde schon einmal eine Ulanka ausgestellt. Das Objekt entpuppte sich allerdings als Blindgänger – ein erfahrener Museumsbesucher erkannte, dass die Jacke ursprünglich aus Chemnitz stammte. Ende 2017 stellte sich bei Museumsleiterin Bach dann Erleichterung ein: Besitzer Rolf Bierbaum verkaufte eine originale Oschatzer Uniformjacke ans Museum. Die Ulanka war durch den Lauf der Jahre allerdings schwer gezeichnet, und so erklärte sich das Ehepaar Schöne bereit, die Restaurierung zu finanzieren.

Ein Objekt, viele Besitzer

„Nichts wäre schlimmer, als wenn es zur Oschatzer Ulanen-Geschichte keine Ulanka auszustellen gäbe“, stellt Dana Bach fest. Umso größer fällt das Dankeschön an Karin und Hermann Schöne für die ermöglichte Restauration aus. „Wir haben schon im ersten Gespräch gemerkt, dass die Jacke Frau Bach sehr am Herzen liegt“, sagt Hermann Schöne der OAZ. Als gebürtige Oschatzer freue sich das Ehepaar umso mehr, die Ulanka der Heimatstadt zu stiften.

Seit dem ersten Träger um 1900, dem Gefreiten Robert Herrmann im 17. Ulanen-Regiment, wechselte das Stück insgesamt drei Mal den Besitzer, bis es den Weg ins Museum fand. Bei einem Inhaber fungierte die Ulanka sogar als Karnevalskostüm. „Jedes Objekt hat seine Geschichte. Das ist das Faszinierende“, beendet Museumschefin Bach die Vorstellung. Die Ulanka kann ab sofort im Stadt- und Waagenmuseum Oschatz bestaunt werden.

Von Florian Reinke