Oschatzer Stadtbibliothek nimmt Videospiele in ihren Bestand auf

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit – oder taucht gar nicht erst auf! Diesem Credo folgend, nehmen die Mitarbeiterinnen der Oschatzer Stadtbibliothek, Diana Mann und Leiterin Anett Hacker, ein völlig neues Medium in den Bestand auf. Seit kurzem gibt es erstmals Konsolenspiele in der Ausleihe. Zwischen all den Büchern, zahlreichen DVDs, Hörbüchern,CDs, analogen Brett- und Kartenspielen sowie Zeitschriften können die Nutzer nun auch in die virtuellen Abenteuer so manches Videospiel-Helden eintauchen.

Vorurteile abbauen helfen

Dabei gehe es allerdings nicht darum, Ballerspielen und sinnlosem Gedaddel eine Plattform zu bieten. Im Zuge der Erweiterung des Bestandes halten auch Strategiespiele Einzug in die Stadtbibliothek – und können dabei mit helfen, die herrschenden Vorurteile über diese Art von Medien zu entkräften.

Zum Auftakt sind vorerst 25 verschiedene Konsolenspiele in der Auswahl zu haben, der Fokus liegt dabei auf den Spiel-Systemen Nintendo Switch, Xbox und auf der Playstation 4. Entsprechend starke Nachfrage vorausgesetzt, könne die Anzahl der Spiele später auch aufgestockt werden, sagt Bibliotheksleiterin Anett Hacker.

Moderne Art zu spielen

„Da Bibliotheken alle Medienarten vorrätig halten und immer am Puls der Zeit bleiben sollten, ist das Medium Konsolenspiel schon länger aus dem Bestand der allermeisten öffentlichen und auch wissenschaftlichen Bibliotheken nicht mehr weg zu denken. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis die moderne Art zu spielen endlich auch in Oschatz in die Regale und damit Ausleihe Einzug hält“, so die Leiterin der Ausleihe. Damit öffnet sich die Bücherei ganz nebenher auch einer neuen, etwas anders gelagerten Zielgruppe als bisher.

Wie bei Büchern und Hörbüchern ist die Ausleihe der Konsolenspiele kostenfrei für die angemeldeten Nutzer. Die reguläre Ausleihfrist beträgt zwei Wochen – eine Woche länger als bei DVDs und 14 Tage kürzer als für Bücher.

Von Christian Kunze