Oschatzer Stadtbibliothek und Döbelner Treibhaus-Verein informieren zu Fake News

Oschatz/Döbeln

Annalena Baerbock (Grüne) fordert die Abschaffung der Witwen-Rente, Verbraucherschutzministerin Julia Klöckner (CDU) regt eine Gassigehpflicht für Hunde an. Beides wurde veröffentlicht, nur eines davon ist wahr. Doch wie findet man das heraus? Für die Meldung zur Gassi-Pflicht gibt es mehrere Belege, für die Witwenrente nur ein Bild im Internet...

Falschinformationen haben im Fahrwasser der Corona-Pandemie extrem zugenommen, waren aber vorher schon ein Thema – vor allem durch die sozialen Netzwerke. In der Stadtbibliothek Oschatz zeigten am Dienstag Johannes Fischer und seine Mitstreiter vom Verein Treibhaus in Döbeln, wie einfach unkorrekte, nicht auf Fakten oder Quellen basierende Inhalte herzustellen sind. Mit Bildern, Tonaufnahmen und passender Bearbeitungssoftware konnten die Nutzer und Besucher der Bibliothek ihre eigenen „Fake News“ kreieren – oder dabei zuschauen, wie diese am Computer entstehen.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fischer und sein Team gehen dabei auch auf die Voraussetzungen ein, die erfüllt sein müssen, um Falschinformationen als solche zu erkennen. „Dabei helfen oft schon Logik und gesunder Menschenverstand – und das genaue Blicken auf die Details“, sagt Fischer. Zusammengefügte Bilder erkennt man oftmals an verschwommenen Rändern, bei Bildern, die außen im Tageslicht aufgenommen sind, sollte der Schatten zum Sonnenstand passen – „mit anderen Worten: Es ist wichtig, Hintergründe zu den Informationen zu recherchieren und nicht alles bedenkenlos zu teilen“, gibt er zu bedenken.

Wichtiger Indikator sind darüber hinaus Quellen. „Große Medienhäuser können es sich nicht leisten, Fälschungen zu verbreiten. Bei Informationen, die über soziale Netzwerke von privaten Personen weitergeleitet werden, ist allerdings eine gesunde Skepsis angebracht – hier kann zum Beispiel die Rückwärtssuche bei Google helfen, den Ursprung eines Bildes zu prüfen.

Von Christian Kunze