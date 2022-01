Oschatz/Mahlis

Kein Scherz: Ab dem 1. April findet sich an der Spitze der Oschatzer Stadtgärtnerei offiziell ein anderes – und zudem neues – Gesicht: Die Leitung der Arbeit rund um das Grün in der Gartenstadt am Collm obliegt dann einem Mann: Thomas Seidel. Seit Jahresbeginn ist er bereits mit dem übrigen Team unterwegs – und wird von den Männern und Frauen rund um die noch bis Ende März tätige Leiterin Kathleen Teschmit eingearbeitet. Der Stadtrat segnete jüngst diese Personalentscheidung in einer nicht öffentlichen Sitzung ab.

Gemeinsamer Start im Frühjahr

Der im Wermsdorfer Ortsteil Mahlis lebende Thomas Seidel war zuvor Geschäftsführer des zur Obstland Dürrweitzschen AG gehörenden Tochterunternehmens Leisniger Obstgarten GmbH – und auch da schon mehrfach in der Öffentlichkeit präsent, „vor allem dann, wenn es um den nicht unumstrittenen Einsatz der Hagelschutzkanonen in den Plantagen ging“, wie er selbst sagt. Nach personellen Veränderungen an der Spitze des Obstland-Konzerns suchte der verheiratete Familienvater eine neue Tätigkeit – und wurde auf die Stelle in Oschatz aufmerksam. Nun wechselt er vom Obstland in die Gartenstadt.

Thomas Seidel, neuer Leiter der Oschatzer Stadtgärtnerei Quelle: Christian Kunze

Hoffen oder befürchten, dass nun in und um ganz Oschatz plötzlich mehr Obstbäume gepflanzt werden, könne jedoch niemand, betont der 52-Jährige. Seit seiner Ausbildung zum Gärtner Ende der 1980er Jahre war er dem Unternehmen treu, die Weiterbildung zum staatlich geprüften Wirtschafter in der Fachrichtung Obstbau eröffnete noch einmal neue Facetten.

Eine grundlegende Gemeinsamkeit gibt es bei den Pflanzen, die ihm bisher anvertraut waren und die ihm künftig anvertraut sind: „Das Wappnen der Organismen gegen Witterungseinflüsse und die klimatischen Veränderungen steht an oberster Stelle – und ist eine zentrale Aufgabe für jeden“, so Seidel. Doch auch die übrigen Betätigungsfelder seien spannend. Der Zeitpunkt des Übergangs sei ideal: „Wir starten gemeinsam ins Frühjahr und ich bekomme einen Überblick von alldem, was im Laufe des Jahres ansteht.“

Handschrift der Vorgängerin nicht verändern

Die Arbeit von Kathleen Teschmit in den zurückliegenden elf Jahren sei geprägt von schrittweisen Erneuerungen, die allesamt Beachtung und in der Regel auch Zustimmung gefunden haben. „Da kann und will ich gar nichts umkrempeln“, bekennt der Nachfolger. Die Handschrift seiner Vorgängerin zu ändern, hieße, prägende und gewachsene Ideen umzuwerfen und im wahrsten Sinne entstandene „blühende Landschaften“ zu zerstören. Stadtgrün sei viel Arbeit, die man nicht im Alleingang bewältigen könne. „Man denke nur an den Stadtpark, da stehen große Herausforderungen bevor – für das gesamte Team“, so Seidel.

Die Erwartungen der Menschen und die Realität prallen beim Naturschutz und Umweltschutz seit jeher aufeinander. „Dass nicht alle Verständnis für die Details dieser Arbeit haben, bin ich vom Obstbau gewöhnt – und ich weiß, dass auch um das Oschatzer Stadtgrün schon immer leidenschaftliche Debatten geführt worden sind.“ Kritik nehme man immer sensibler und deshalb vor allem öfter wahr als Lob, meint Thomas Seidel. Die Arbeit in der Stadtgärtnerei, das versichert Teschmit ihrem Nachfolger, sei aber auch täglich mit anerkennenden und wohlwollenden Reaktionen der Menschen verbunden.

Kathleen Teschmit im Gewächshaus mit den Frühlingspflanzen Quelle: Christian Kunze

Wie kommt es zu dem Wechsel in Oschatz? Bereits im Spätherbst 2021 schrieb die Stadtverwaltung Oschatz die Leitung der Stadtgärtnerei neu aus. Kathleen Teschmit möchte sich beruflich neu orientieren. Sie werde in Kürze ihr liebstes Hobby zu ihrem Beruf machen, kündigte sie an. Die absolvierte Ausbildung zur Hundetrainerin vor zwei Jahren lässt das zu.

Kathleen Teschmit bleibt Oschatz erhalten

Der Weggang aus der Stadtgärtnerei fällt Kathleen Teschmit trotz allem nicht leicht, das ein oder andere Mal wurde die Stauchitzerin in den vergangenen Wochen nachts wach – und grübelte, ob die Entscheidung richtig war. Schließlich seien die kommunalen Flächen ein großer bunter Spielplatz, der viel Raum zum Ausprobieren biete.

Den Oschatzern bleibt Kathleen Teschmit erhalten – auf einem anderen Platz. Ihr neuer Wirkungsort soll das Hundetrainingsareal am Finanzamt in der Dresdener Straße werden.

