Oschatzer Stadthalle ab Dezember Testzentrum und neuer Ort für Impftermine

Oschatz

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) richtet in Oschatz ab dem 1. Dezember ein Corona-Testzentrum in der Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“ am Altmarkt ein. Das teilt die Sprecherin der Stadtverwaltung, Anja Seidel, mit. „Wir schätzen den Bedarf als sehr groß ein“, begründet sie die Entscheidung. Getestet werden soll montags bis freitags und sonntags von 16 Uhr bis 19 Uhr, sonnabends 16 bis 17 Uhr. „Zeitliche Anpassungen sind je nach Erfordernissen jederzeit möglich“, so Seidel. Der Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz und unter Einhaltung des Mindestabstandes möglich.

Mobile Impfteams des DRK sind im Dezember drei Tage im Einsatz. Neu ist der Ort. In Kooperation mit der Lebenshilfe Oschatz wurden die Termine vom Rathaus in die ehemalige Blumenhalle „das O“ im O-Schatz-Park verlegt, teilt die Stadtverwaltung mit. „Ziel ist es, zusammen mit dem Kreisverband Torgau-Oschatz des DRK möglichst niederschwellige Impfangebote für interessierte Bevölkerungsgruppen zu schaffen“, sagt Anja Seidel. Die Termine am 6., 7. und 8. Dezember jeweils von 9 bis 16.30 Uhr bleiben bestehen. „Das Team ist bis 17 Uhr vor Ort, bis 16.30 Uhr werden die Impfwilligen empfangen“, so Seidel. Vergeben werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen.

Von Christian Kunze