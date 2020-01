Oschatzer Stadthalle wird zum dritten Mal Kinosaal

Oschatz

Liebe, Spaß, Spannung, Musik und Abenteuer gibt es im Thomas-Müntzer-Haus vom 14. bis 18. Februar: Es locken die dritten Kinotage. In diesem Jahr dürfen die Oschatzer Freizeitstätten aufgrund neuer Lizenzbedingungen die Hälfte der gezeigten Filme bewerben. Wir geben einen Überblick – und Tipps zum Erraten der Überraschungsfilme.

Los geht es am 14. Februar, 19 Uhr, passend zum Datum mit der Liebeskomödie „Valentinstag“, FSK 0. Am 15. läuft ab 16 Uhr ein Animationsfilm aus dem Jahr 2008 (FSK 0). Er erzählt die Abenteuer eines Elefantenjungen, die mit einem Staubkorn beginnen. Im Anschluss wird der Musikfilm „A Star is born“ (FSK 12) gezeigt, gefolgt vom Thriller „Die Fremde in dir (ab 22 Uhr, FSK 16).

Sonntag, der 16. Februar, startet um 16 Uhr mit Tim Burtons „Charlie und die Schokoladenfabrik“ mit Johnny Depp (FSK 0) gefolgt vom zweiten Überraschungsfilm, der Hugh Jackman in der Rolle des Zirkuspioniers P.T. Barnum zeigt, der mit allerhand Attraktionen und ganz viel Musik punktet (ab 19 Uhr, FSK 6).

Mit Popcorn und Eis

Am 17. Februar laufen „Keinohrhase und Zweiohrküken (9 Uhr, FSK 0), der dritte Überraschungsfilm – eine Adaption eines Erich Kästner-Romans über einen Jungen, der aus der Provinz nach Berlin kommt; bestohlen wird und darauf hin so einiges erlebt (11 Uhr), das Liebesdrama „Das Haus am See“ (FSK 0) und Überraschungsfilm 4: eine Geschichte um Musik und Politik, in der ein aufgelöstes Orchester zusammenfindet, um noch einmal ein Konzert zu geben (19 Uhr, FSK 0).

Der letzte Kinotag (18.) wartet auf mit „ Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ (9 Uhr, FSK 6) und drei Überraschungsfilmen: Ab 11 Uhr bringen sechs Pinguine das Leben eines Geschäftsmanns ( Jim Carrey) durcheinander (FSK 0), ab 16 Uhr stürzt sich Sophie Marceau in eine Affäre mit einem Unbekannten (FSK 0) und ab 19 Uhr zeigt eine deutsche Komödie, wie ein Abendessen unter Freunden nur wegen eines Vornamens aus den Fugen gerät (FSK 6).

Oschatzer Kinotage mit Popcorn, Eis und Getränken. Filmauskunft unter Tel.: 03435 986144 oder 970117, Eintritt: Erwachsene: sechs Euro, Kinder drei Euro (neue Lizenzgebühren).

Von Christian Kunze