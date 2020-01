Oschatzer Stadtpark-Eiche trotzt Windstärke 12

Oschatz

Nach der Lutherbuche auf dem Hof der Robert-Härtwig-Schule kamen jetzt zwei weitere Bäume im Stadtgebiet auf den Prüfstand: Eine 25 Meter hohe Winterlinde, ebenfalls auf dem Hof der Schule in der Bahnhofstraße stehend, sowie eine rund 120 Jahre alte Stieleiche im Stadtpark, unmittelbar am Eingang auf Höhe der Burgstraße, wurden von Thomas Starke und Robin Gretzschel, beide sind Baum-Sachverständige aus Dresden, geprüft. Die daraus resultierenden Erhaltungsmaßnahmen sollen voraussichtlich Anfang Februar erfolgen.

Teschmit : Transparenz schaffen

„Beide Bäume stehen an öffentlich zugänglichen, stark frequentierten Orten. Die Sicherheit der Besucher sollte deshalb gewährleistet sein“, nennt Kathleen Teschmit, Leiterin der Stadtgärtnerei, den Hintergrund für die extern beauftragten Untersuchungen und erstellten Gutachten zum Zustand der Bäume. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, ob die Bäume erhalten werden können oder gefällt werden müssen. Da es sich um prägende Gewächse handelt, wolle man diese Entscheidung nicht ohne weitere Fachmeinungen fällen, so Teschmit. Sie wisse um die Sensibilität des Themas in Oschatz und wolle Transparenz schaffen.

Sachverständiger Thomas Starke stellt mittels Kette und Gurt Zugspannung her, um das Einwirken immenser Windkraft auf die Eiche im Stadtpark zu simulieren. Quelle: Christian Kunze

Mit Hilfe eines Resistographen, der das Bauminnere auf Löcher, Fäule oder andere Schäden untersucht, konnte bei der Winterlinde Entwarnung gegeben werden: Sie kann trotz auftretender Schäden erhalten werden, jedoch nicht ohne weiterführende Maßnahmen. Dazu gehört, Totholz aus der Krone zu entfernen – und zwar binnen des nächsten halben Jahres. Die Borke des Baumes ist in Ordnung, im Stamm sei nur an wenigen Stellen Holzfäule festgestellt worden. Diese ist jedoch nicht zu unterschätzen. Hier empfehlen die Baumsachverständigen eine regelmäßige Kon-trolle im Abstand von zweieinhalb Jahren – vorbehaltlich früherer sichtbarer Veränderungen. Kratzspuren an der Linde deuten zudem darauf hin, dass Fledermäuse den Baum als Unterschlupf nutzen.

Windstärke 12 simuliert

An der Eiche im Stadtpark wurde mittels einer sogenannten Zugspannungseinrichtung simuliert, welche Kräfte im Falle eines Sturms der Windstärke 12 (entspricht 36 Metern pro Sekunde) auf den Baum einwirken. Die gute Nachricht: Dieser Einwirkung hält der Baum stand, er muss vorerst nicht gefällt werden. Allerdings könne nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Zustand anhält. Ein Pilz im Wurzelbereich hat bereits Fäule verursacht, er greift das bisher weitgehend gesunde Holz weiter an – und kann die stattliche Eiche ins Wanken bringen. Das Gutachten empfiehlt, die Krone der Stieleiche einzukürzen, Totholz zu entfernen und mittelfristig (ebenfalls in drei Jahren) erneut zu untersuchen.

Von Christian Kunze