Oschatzer Stadtpark bleibt bis ins Frühjahr gesperrt

Oschatz

Der Stadtpark bleibt weiter gesperrt. Das teilte die Verwaltung jetzt auf erneute Nachfrage dieser Zeitung mit. Im Sommer verfügte die Stadt die Sperrung, da die Trockenheit dazu geführt hatte, dass scheinbar gesunde Bäume Äste abwarfen. „Jetzt ist das Laub gefallen und unsere Baumkontrolleurin hat die Bäume begutachtet. Das Ergebnis: Es ist derzeit noch nicht möglich, den Park für Spaziergänger wieder zu öffnen“, so die Leiterin der Oschatzer Stadtgärtnerei Kathleen Teschmit.

Im Januar und Februar werden die Parkbäume beschnitten und Gefahrenstellen beseitigt. Doch damit nicht genug. „Wir müssen vertrocknete, tote Bäume fällen und dafür eine Genehmigung bei der Unteren Denkmalschutzbehörde beantragen, da der Stadtpark unter Denkmalschutz steht. Danach steht eine Wiedereröffnung des Stadtparks im Frühjahr in Aussicht“, so Teschmit. Einen Kompromiss gibt es jedoch: Der Rudolf-Tischer-Weg wird zum Wochenende wieder freigegeben, um die Wege für die Altoschatzer Bürger in die Stadt zu verkürzen.

Von Christian Kunze