Oschatzer Stadtpark bleibt geschlossen

Seit Mitte August ist der Stadtpark gesperrt. Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Sommer lässt die Bäume ihre Äste abwerfen, mutmaßen die Stadtgärtner. Die herabfallenden Äste sind eine Gefahr für Fußgänger, entschied die Verwaltung vor gut zwei Monaten.

Karin Rabe wohnt in Kleinforst und fragt sich, wie etliche ihrer Nachbarn auch, wann der Park wieder offen ist. „Friseur, Einkauf, andere Erledigungen – um in die Stadt zu gelangen, muss ich Umwege über Altoschatz oder den Weinberg in Kauf nehmen“, sagt sie. Der Park sei eine willkommene Abkürzung – und der schnellste Weg in die Stadt. Gerade der Weg über den Weinberg sei aufgrund seines Anstiegs sehr beschwerlich.

Stadtgärtner appellieren an Eigenverantwortung

Auf Nachfrage in der Pressestelle der Stadtverwaltung Oschatz wurde klar, dass die Kleinforster den Umweg wohl noch eine Weile werden in Kauf nehmen müssen: „Der Stadtpark bleibt so lange gesperrt, bis die Stadtgärtnerei weitere Untersuchungen zur Ursache der Astabwürfe machen können“, so Sprecherin Anja Seidel.

Laut Kathleen Teschmit, Leiterin der Stadtgärtnerei, können diese Untersuchungen erst geschehen, wenn die Bäume ihr Laub abgeworfen haben. „Wir gehen davon aus, dass das im Laufe des kommenden Monats der Fall sein könnte“, so Teschmit. Zwar habe es inzwischen etwas Regen und keine weiteren herabfallenden Äste gegeben. Sie appelliert jedoch an die Bevölkerung, bei Sturm und starkem Wind nicht in den Park zu gehen. „Das Zauberwort heißt Eigenverantwortung“.

