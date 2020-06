Oschatzer Stadtrat bezieht Stellung zu möglichem Windpark

Oschatz

Zum vorletzten Mal vor der Sommerpause tagt der Oschatzer Stadtrat am Donnerstag in öffentlicher Sitzung im Thomas-Müntzer-Haus (Beginn: 19 Uhr). Die letzte Sitzung vor den Sommerferien ist dann für den 16. Juli angesetzt.

Diskussion um Windenergie

Am Donnerstag wird sich die Diskussion unter anderem um Windenergie drehen. Der Entwurf zum Regionalplan Leipzig-Westsachsen sieht am Käferberg südlich von Clanzschwitz in der Nachbargemeinde Liebschützberg vor, an dieser Stelle ein sogenanntes Vorrang- und Eignungsgebiet für den Bau von Windrädern auszuweisen.

Anzeige

Liebschützberg betroffen

In erster Linie ist davon die Gemeinde Liebschützberg betroffen. In deren jüngster Ratssitzung kritisierte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) unter anderem, dass die Windräder weniger als 1000 Meter Abstand zur Wohnlage Weinberg bei Terpitz und auch zur Clanzschwitzer Mühle hätten. Eine ähnlich ablehnende Haltung wie die der Verwaltung wird auch vom Gemeinderat Liebschützberg zur nächsten Sitzung erwartet, die Dienstagabend in der Kulturscheune Borna stattfindet (Beginn: 18.30 Uhr).

Weitere LVZ+ Artikel

Oschatzer Verwaltung lehnt Pläne ab

Und wie werden sich die Oschatzer, die als Nachbarn der Gemeinde Liebschützberg ebenfalls um ihre Stellungnahme gebeten werden, zu diesen Plänen positionieren? Die Stadträte sollen laut Tagesordnung am Donnerstag über eine Beschlussvorlage der Verwaltung abstimmen, nach der Windräder am Käferberg abgelehnt werden. Die Ablehnung wird so begründet: Die Stadt befürchte, dass mit der Errichtung solch hoher Windenergieanlagen ein Imageverlust im touristischen Sektor und eine Störung des Blicks auf die historische Stadtsilhouette einher gehe.

Amtliche Bekanntmachungen

Ein weiterer Punkt der Sitzung am Donnerstag ist die künftige Verfahrensweise für die Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen unter dem Titel „Oschatzer Amtsblatt“. Bisher wurden diese Informationen in der „Oschatzer Rundschau“ abgedruckt, die jedoch eingestellt wurde. Die Verwaltung schlägt nun vor, die amtlichen Bekanntmachungen in der Oschatzer Allgemeinen Zeitung zu veröffentlichen – und zwar in der Dienstagsausgabe. Ein entsprechender Vertrag soll vorerst bis zum 1. Juli 2021 abgeschlossen werden.

Von Frank Hörügel