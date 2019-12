Oschatz

Zur letzten öffentlichen Sitzung des Stadtrates wird am Mittwoch, den 18. Dezember, ab 18.30 Uhr in das Oschatzer Rathaus eingeladen. Zum Auftakt der Sitzung im historischen Ratssaal findet traditionell das Ratsherrenwiegen statt. Dabei steigen alle Mitglieder auf den Nachbau einer historischen Stuhlwaage aus dem Stadt- und Waagenmuseum, erinnernd an die Waagenbautradition der Stadt Oschatz.

Neue Ämter

Das ermittelte Durchschnittsgewicht aller Ratsherren und -damen in Euro umgemünzt, spendet jeder Stadtrat von seinem Sitzungsgeld für einen guten Zweck. Unmittelbar vor dem Wiegen wird ein Beschluss darüber gefasst, wem das gestiftete Geld zugute kommt – auch das ist Tradition – mit einem seit einigen Jahren kontinuierlichen Betrag. Neben einem neuen Waagmeister für das Prozedere wird es dieses Jahr auch einen neuen Protokollanten geben, denn Lutz Biedermann, der die Ergebnisse jahrelang notierte, gehört dem Stadtrat seit Beginn der neuen Legislatur nicht mehr an.

Katrin Hanel von den Freien Wählern im Jahr 2018 auf der Stuhlwaage. Quelle: Christian Kunze

Nach dem Wiegen haben die Einwohner das Wort, anschließend stehen Beschlüsse und Vergaben an, unter anderem der Bau- und Vergabebeschluss zum Forstwegebau auf der Sternallee, für den Straßen- und Kanalbau im geplanten Wohngebiet Altstadtblick und den Bebauungsplan-Entwurf für die Merkwitzer Straße in Oschatz. Weiterhin stehen der Haushalt für 2020, der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Oschatzer Kultureinrichtungen für 2020 und die Annahme von Spenden im letzten Quartal 2019 zur Debatte.

Weitere Themen

Schließlich widmen sich die Räte noch der Budgetübertragung zur Finanzierung der Sanierung der öffentlichen Toiletten im Rathaus und dem Antrag einer Stadträtin auf Entbindung von ihrem Mandat auf eigenen Wunsch. Interessierte Einwohner sind eingeladen.

Von Christian Kunze