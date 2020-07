Oschatzer Stadtrat vergibt Reinigung kommunaler Gebäude neu

Oschatz

Die Stadt hat die Reinigungsleistungen für kommunale Einrichtungen und Gebäude neu vergeben. Zur jüngsten Ratssitzung erläuterten Sabrina Ullrich, zuständig für das Gebäudemanagement der Stadtverwaltung und Gazi Efe von der mit der Ausschreibung beauftragten Rüttermann Consulting GmbH Hamburg die Details.

Laut Gazi Efe handelt es sich um eine europaweite Ausschreibung. Firmen, die den Zuschlag für Aufträge erhalten haben, dürfen erst öffentlich genannt werden, wenn eine Frist von zehn Tagen nach dem Zuschlag verstrichen ist. Efe begründete dies damit, dass mitbietenden Firmen, die nicht zum Zuge kommen, eine Einspruchsfrist einzuräumen ist. „Verstößt der Auftraggeber dagegen, riskiert er eine Rüge“. Den Stadträten lagen die Firmenangaben vor, sagte Rathauschef Andreas Kretschmar (parteilos).

Überregionale Bieter nicht benachteiligen

Laut Gazi Efe ist der Preis ist nicht alleiniges Kriterium bei der Vergabe: „Die Reviere der Gebäudereiniger haben sich vergrößert, das Personal hat bisweilen weniger Zeit für die Objekte, was zu Qualitätsminderungen führen kann. Deshalb sind Aufwand und Organisation mit in die Bewertung eingeflossen“. Beim Aufwand sind etwa verschiedene Raumgruppen zu berücksichtigen: Büros gehen anders in die Wertung ein als Klassenzimmer. Ein weiteres Kriterium ist die Raumgröße: „Wir meinen, dass 250 Quadratmeter pro Stunde qualitativ hochwertig zu reinigen möglich sind, bei größeren Flächen ist das fraglich.“ Die Organisation der Reinigung umfasst Kriterien wie die eingesetzten Maschinen und Geräte, die Verfügbarkeit von Personal und den Anreiseweg. „Überregionale Bieter dürfen gegenüber regionalen oder lokalen Unternehmen nicht benachteiligt werden“, so Efe.

Thomas Schneider ( Die Linke) wollte wissen, ob zusätzlicher Desinfektionsaufwand durch Corona eingepreist sei. Sabrina Ullrich erklärte, dass Desinfektion in den Kindertagesstätten schon vor der Pandemie üblich gewesen und nun bei anderen Objekten nachträglich abrufbar sei.

Unterschiede bei Hausmeisterleistungen

Für die „Grundschule zum Bücherwurm“ mit Hort „Grashüpfer“ und die Oberschule „ Robert Härtwig“ beschäftigt die Stadt je einen eigenen Hausmeister, ferner einen Wart für die Turnhallen, erklärte Ullrich auf Nachfrage Henry Korns (Freie Wähler). Falk Zschäbitz ( FDP) erfuhr auf Nachfrage, dass die beauftragten Hausmeisterdienste die notwendige Ausstattung weitestgehend selbst stellen. „Was nicht möglich ist, schreiben wir extern aus oder erbringen es in Eigenleistung“. Das Personal werde bei einem Firmenwechsel in der Regel übernommen, beantwortete sie schließlich eine Frage Holger Schmidts ( CDU).

Die drei Reinigungslose wurden einstimmig vergeben, die Hausmeisterleistungen mit vier Enthaltungen (Fraktion Freie Wähler/ FDP) und einer Gegenstimme: Thomas Schneider ( Die Linke) votierte dagegen, weil die Vergütung nach Mindestlohn zu gering sei.

Diese Bieter erhielten den Zuschlag Unterhalts- und Grundreinigung Verwaltungsgebäude etc: Clean Garant Gebäudereinigung Dr. Winkler GmbH, Berlin Unterhalts- und Grundreinigung Kitas, Grundschulen, Horte: Wackler Service Group GmbH & Co. KG, Chemnitz Glasreinigung: Clean Garant Gebäudereinigung Dr. Winkler GmbH, Berlin Hausmeisterdienstleistungen Kitas/Grundschulen: Firma S+ K Services GmbH, Olpe

