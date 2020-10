Oschatzer Stadtrat votiert für zusätzliche Stelle in der Hortbetreuung

Oschatz nimmt zusätzliches Geld für Erziehungspersonal in die Hand. Zur jüngsten Sitzung votierte der Stadtrat einstimmig dafür. Hintergrund. eine potenzielle Bewerberin wollte nicht befristet für eine leitende Tätigkeit beschäftigt werden.

