Oschatzer Stadtsilhouette als goldener Schmuck-Anhänger in Herzform

Oschatz

Die markante Silhouette der Stadt Oschatz mit Rathaus, Neumarkt-Brunnen und St. Aegidienkirche gibt es jetzt auch als goldenen Schmuckanhänger in Herzform. Die Goldschmiedemeisterin Juliane Korpowski bietet nunmehr bereits den dritten Anhänger mit Oschatz-Motiv in Kleinserie an. „Zum ersten Mal in Herzform“, sagt die 38-Jährige. Zuvor hatte sie bereits einen Silber-Anhänger mit dem Neumarkt-Brunnen und einen teilvergoldeten, runden Anhänger mit der Stadtsilhouette angeboten. Die Verkaufszahlen liegen nach ihren Angaben im dreistelligen Bereich. „Die Anhänger werden von Oschatzern und von Leuten, die sich der Stadt verbunden fühlen, gekauft. Für sie ist das ein beständiger Gruß aus der Heimat, eine Mini-Stadt zum Mitnehmen“, sagt die Goldschmiedemeisterin.

Goldschmiedemeisterin Juliane Korpowski mit dem Anhänger vor der Kulisse des Neumarktes. Quelle: Frank Hörügel

Nach der langen Corona-Zwangspause, in der Juliane Korpowski ihr Geschäft am Neumarkt nicht öffnen durfte, ist der Verkauf am 1. Juni wieder gestartet. Die Verunsicherung durch die Corona-Krise habe auch das Kaufverhalten ihrer Kunden geprägt. „Es wird wertiger gekauft. Und Gold liegt im Trend, auch bei jungen Mädchen.“

Anhänger ist 23 Millimeter hoch

Hergestellt wird der Oschatz-Anhänger in der Silberkunstwerke Manufaktur Bad Gandersheim in Niedersachsen, mit der Juliane Korpowski schon länger zusammenarbeitet. Der Anhänger ist 23 Millimeter hoch und mit einer 18 Karat-Gelbvergoldung versehen.

Von Frank Hörügel