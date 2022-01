Oschatzer Stadtteil Merkwitz will schönstes Dorf werden

Merkwitz

Was hat Merkwitz vor? Und wer bringt den Oschatzer Stadtteil auf Siegerkurs? – eine Analyse.

Wie funktioniert der Wettbewerb?

„Unser Dorf hat Zukunft“ findet zum elften Mal in Sachsen statt. 68 Dörfer aus dem gesamten Freistaat sind im Rennen. Aus dem Landkreis Nordsachsen bewerben sich drei Dörfer. Nach dem Wettbewerb auf Kreisebene im Frühjahr folgt der Landeswettbewerb im Herbst und der Bundeswettbewerb im Frühjahr 2023.

Warum beteiligt sich Merkwitz an dem Wettbewerb?

Im Jahr 2019 hat sich eine Gruppe von Dorfbewohnern gefunden, die das 700-jährige Ortsjubiläum im Jahr 2020 vorbereiten wollten. Obwohl die Jubiläumsfeier wegen Corona 2020 und auch 2021 nicht stattfinden konnten, hat sich diese Gruppe zusammengerauft und hat mit dem Dorfwettbewerb ein neues Betätigungsfeld gefunden.

Wer sind die Akteure in dieser Gruppe?

Die Gruppe hat 19 Mitglieder vom SV Merkwitz über die Kirchgemeinde, den Rassegeflügelzuchtverein, die Arbeitsgruppe zur Beschilderung des Ortes, den Jugendklub bis hin zu Merkwitzer Unternehmern.

Im Vorfeld der Bewerbung haben zwei Dorfwerkstätten stattgefunden, in denen die Stärken und Schwächen von Merkwitz analysiert wurden. Was sind die Stärken?

Es gibt eine positive Einwohnerentwicklung durch den Zuzug junger Familien, engagierte Unternehmer, ein reges Vereinsleben, einen engagierten Jugendklub und einen großen sozialen Zusammenhalt im Dorf.

Was sind die Schwächen?

Am meisten nervt die Merkwitzer der schlechte Zustand der Lindenstraße und der Hangstraße, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigt.

Was versprechen sich die Merkwitzer von der Teilnahme am Dorfwettbewerb?

Sie wollen darauf aufmerksam machen, was ihr Dorf zu bieten hat und auch auf die Schwachstellen hinweisen.

Wie wollen die Merkwitzer die Jury des Landkreises beeindrucken, wenn deren Mitglieder im Frühjahr das Dorf inspizieren?

Mit einer Kremserfahrt durch den Ort unter dem Motto „Brotzeit zwischen Amerika und Merkwitz“. Amerika heißt ein großes Merkwitzer Flurstück an der Luppe. Für ein Picknick soll ein überdachter Rastplatz am Plattenweg und am Spielplatz neben dem Sportplatz aufgestellt werden. Die Jurymitglieder sollen mit Holzfällerbrot, Honig und Lindenblütenschnaps aus Merkwitz positiv beeinflusst werden.

Von Frank Hörügel