Oschatzer Stadtverwaltung führt Kontaktnachverfolgung ein

Oschatz

Seit Mittwoch gelten in Oschatz und der Collm-Region neue Corona-Regeln. In der vergangenen Oschatzer Stadtratssitzung am Dienstagabend erläuterte der Beigeordnete Jörg Bringewald, mit welchen Konsequenzen zu rechnen ist. „Aktuell haben wir es wieder mit Einschränkungen zu tun. Denn der Landkreis musste feststellen, dass die Inzidenz fünf Tage hintereinander über 35 lag“, berichtete der Beigeordnete. Wie die Einschränkungen in der Stadtverwaltung aussehen, erläuterte Bringewald den Stadträten: „Wir werden über entsprechende Listen mit Daten eine Kontaktnachverfolgung möglich machen. Aber Schließungen oder ein Bestellsystem werden wir in der Verwaltung nicht einführen.“ Davon betroffen sind auch die der Stadt zugehörigen Einrichtungen.

Von Hagen Rösner