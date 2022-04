Oschatzer Tafel: Weniger Lebensmittel für mehr Bedürftige

Oschatz

Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr: Die Regale mit Lebensmitteln in der Ausgabestelle der Tafel Oschatz sind schon ziemlich leer, den größten Andrang von Bedürftigen haben die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter Jens Hoff, Steffen Müller und Andreas Didszun an diesem Tag bewältigt. Eine voll gepackte Kiste und ein voll gepackter Beutel – Tafelkunden zahlen dafür vier Euro – warten noch darauf abgeholt zu werden. Täuscht der Eindruck oder fällt es der Tafel tatsächlich schwieriger, bedürftige Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen? „Es gibt teilweise Engpässe, wir können nicht die große Vielfalt bieten. Aber im Prinzip können wir alle zufrieden stellen. Hier geht keiner hungrig raus“, sagt Karltheodor Huttner. Der 76-Jährige ist seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzender der Tafel Oschatz und hat diese Aufgabe von seinem verstorbenen Vorgänger Joachim Rolke übernommen.

Die Tafel befindet sich derzeit in einer schwierigen Situation, muss gleich vier Probleme auf einmal verkraften. Die Zahl der Bedürftigen steigt, da immer mehr Menschen durch die steigenden Lebensmittelpreise in finanzielle Bedrängnis geraten.

Problem Nummer 1: „Allein am Donnerstag und Freitag haben sich bei uns 16 Menschen aus der Ukraine neu angemeldet“, sagt Tafel-Mitarbeiterin Birgit Friedrich (54). Doch es kommen auch mehr Deutsche zur Ausgabestelle in der Oschatzer Lichtstraße. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die sich hier mit Nahrung eindecken, ist auf deutlich über 400 gestiegen. „Leute, die die letzten Jahre nicht gekommen sind, sind jetzt wieder da. Sie haben am Monatsende kein Geld mehr wegen der hohen Inflation“, ergänzt Huttner. Und er beobachtet noch ein anderes Phänomen: „Seit Corona kommen auch Leute aus der Mittelschicht zu uns, die in der Raten-Falle sitzen. Ihnen fällt es schwer, ihre Kredite fürs Haus oder Auto zu bedienen.“ Steht die Oschatzer Tafel vor einem Aufnahmestopp? „Das ist für uns kein Thema“, versichert Huttner.

Problem Nummer 2: Parallel dazu fällt es der Tafel immer schwerer, Lebensmittel zu besorgen. „Discounter und Supermärkte geben weniger ab. Früher bekamen wir Lebensmittel, die drei Tage vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum waren, jetzt wird über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus verkauft“, so Huttner. Noch könnte die Lücke über das Zentrallager in Dresden, dass alle 44 Tafeln in Sachsen mit Lebensmitteln aus der Überproduktion von Nahrungsmittelproduzenten beliefert, geschlossen werden. Wie lange das noch funktioniert, ist unklar.

Problem Nummer 3: Die stark gestiegenen Sprit- und Energiekosten machen auch der Tafel in Oschatz zu schaffen. Eine einmalige Überweisung des Tafel-Bundesverbandes von 750 Euro konnte zumindest die größte Not lindern.

P roblem Nummer 4: Der Oschatzer Tafel gehen die ehrenamtlichen Mitarbeiter aus, deren Zahl laut Birgit Friedrich aktuell 20 beträgt. „Wir waren mal mehr, doch in der Corona-Zeit haben etliche Ältere aus Angst vor einer Ansteckung aufgehört – und die kommen jetzt auch nicht wieder.“ Huttner ergänzt: „Und junge Menschen, die für uns ehrenamtlich arbeiten wollen, gibt es nicht – der Arbeitsmarkt ist leer gefegt.“

Wie könnte die Tafel diesem Dilemma entkommen. „Meine zwei größten Wünsche sind mehr ehrenamtliche Helfer und mehr finanzielle Unterstützung durch Bürger, Firmen oder Kreditinstitute“, sagt Tafel-Chef Huttner.

