Oschatzer Tafel in der Weihnachtszeit: „Es geht niemand leer aus“

Es gibt Obst, Gemüse, Nudeln und Joghurt. Manchmal kommt es auch zu Rangeleien. „Schlimmstenfalls bekommt der Letzte keine Ananas. Aber leer geht bei uns niemand aus“, sagt Karltheodor Huttner. Das ist Alltag in der Oschatzer Tafel. Huttner ist ihr Vorstandsvorsitzender – doch nicht nur das, er sitzt dem gesamten sächsischen Landesverband vor.

Die Weihnachtszeit ist in der Einrichtung normalerweise Begegnungszeit. Es gibt Weihnachtsfeiern und gemeinsame Aktionen, doch all das kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Gerade für die Kinder ist das tragisch, wie Huttner erzählt. „Deshalb zog in der letzten Woche der Nikolaus mit seinen Engeln von Haus zu Haus und übergab den Kindsern etwas.“ Auch sonst erhalten die Bedürftigen etwa einen Schokoladennikolaus zusätzlich, viel mehr ist durch Corona aber nicht drin.

Profiteur vom Stillstand in Tourismusbranche

Und sowieso: Die Pandemie bescherte der Tafel Skurrilitäten: „Im Frühjahr haben wir Schokoladenosterhasen en masse gehabt“, berichtet der Vorsitzende. Und erklärt gleich den Grund: „Airlines und Kreuzfahrtschiffe haben für das Osterfest eingekauft, konnten dann aber keine Passagiere befördern.“ Das ist ein Beispiel, in welcher Abhängigkeit sich die Tafel befindet. Denn an Lebensmittel kommt sie nur über zwei Möglichkeiten: Die Supermärkte liefern Lebensmittel, etwa mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Oder die Waren kommen direkt von den Lieferanten. „Die Firmen sind allerdings keine großzügigen Spender“, betont Huttner. Dahinter stecken rein wirtschaftliche Interessen, denn: „ Lebensmittel zu entsorgen ist schlichtweg teurer, als sie uns zu übergeben.“

Die Corona-Krise lässt die Tafel allerdings auch kreativ werden. „Es gibt viele ältere Menschen, die durch das Virus ungern vor die Haustüren gehen.“ In dem Fall wird sogar geliefert, „gegen einen kleinen Aufpreis“, wie Karltheodor Huttner erklärt.

Sorge vor häuslicher Gewalt

Fatalere Probleme ergeben sich für die Kinder. „In der Corona-Zeit sehen wir die Jüngsten nicht“, so Huttner. In den Familien spielen sich bisweilen dramatische Szenen ab. „Es kommt bedauerlicherweise zu Gewalt. Vor allem, wenn sie durch den Lockdown wie eingeschlossen sind.“ Bevor das Virus ausbrach, veranstaltete man Aktionen wie das Kinderkochen, um den jungen Menschen den Umgang mit Lebensmitteln beizubringen. „Die Kinder wissen häufig gar nicht, wie man kocht“, bedauert Huttner. Zu häufig gebe es in den Familien Fast Food.

Dennoch sind es nicht nur Bedürftige, die in die Tafel kommen. Huttner berichtet von Menschen, die Kredite abbezahlen müssten. Man könne aber nicht jedem helfen. „Wenn eine Familie mit Kindern vor der Türe steht, kann man aber nur sehr schwer „Nein“ sagen.“

