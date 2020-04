Oschatzer Taxiunternehmen verzeichnen enorme Einbußen wegen Schutzmaßnahmen

Oschatz

Kathleen Weber hat 2009 das Unternehmen Taxi Weber in Oschatz gegründet. Die 43-jährige Geschäftsführerin ist mit ihrer Firma in Großen Kreisstadt gut unterwegs. Vor allem können sich Dialyse- und Chemo- und Radiotherapie-Patienten auf die Fahrten mit ihren Taxis verlassen. Diese seien derzeit auch so ziemlich die einzigen Fahrgäste, die Taxi Weber überhaupt noch hat.

Keine Stadt- oder Nachtfahrten

„Der ganze andere Rest ist weggefallen, wie Reiserückbringer, die Stadt- oder Nachtfahrten“, sagt die Unternehmerin. Der Umsatz am Wochenende oder gar der zu Ostern lasse sich gar nicht mit dem unter normalen Umständen vergleichen, sagt Weber. Es seien mindestens 80 Prozent der Stadtfahrten ausgefallen. „Normalerweise sind die Leute ja unterwegs. Man trifft sich mal am Markt zum Kaffee trinken oder man hat einen Termin beim Friseur. Da ist vieles weggefallen“, bedauert die Geschäftsführerin.

Anzeige

Schülerfahrten fallen aus

Auch Enrico Zscheile verzeichnet extreme Umsatzeinbrüche. Im August letzten Jahres hat er das Taxiunternehmen Leuteritz übernommen. Nun heißt es Taxi Zscheile. Sein Haupteinnahmequelle sind Schülerfahrten. „Und da nun der Unterricht nicht stattfindet, kann ich die Schüler auch nicht in die Schule fahren“, sagt der 51-Jährige. Dennoch hat er eine Erweiterung geplant. Zu seinen zwei Taxis soll noch ein weiteres Fahrzeug hinzukommen. Da aber auch die Autoindustrie gerade schwächelt, muss er noch eine Weile auf das neue Auto warten. Mit dem neuen Fahrzeug wird der Taxifahrer auch Krankentransporte mit Rollstuhlrampe anbieten können.

Weitere LVZ+ Artikel

Endlich wieder Schule

„Mit dem Taxi fährt derzeit fast niemand. Es gibt ja auch keinen Grund mehr rauszugehen“, klagt Zscheile. Für den einen Dialysepatienten, den er hat, fährt er natürlich trotzdem in die Arztpraxis oder in die Klinik. Noch könne er sich finanziell über Wasser halten. Wie lange das allerdings noch der Fall ist, kann der Taxi-Unternehmer momentan nicht einschätzen. „Wie lange sich die Situation hinauszieht, weiß ich auch nicht.“ Dass die Schule dann endlich bald wieder losgehen soll, ist für ihn eine Erleichterung. Seine Kredite müssten auch trotz Krise abbezahlt werden. Deshalb könne er sich aus den aktuellen Umsätzen nicht wirklich etwas für sich rausnehmen. Im März habe er nur sieben Fahrten gehabt, erzählt der Oschatzer Unternehmer.

Lange Bearbeitungszeiten für Hilfsanträge

Tageseinkaufs- und Krankenfahrten seien auch bei Taxi Schubert im Moment nicht gefragt, erzählt Geschäftsführer David Schubert. Auch dieses Oschatzer Taxiunternehmen muss gerade massive Umsatzeinbrüche hinnehmen. „80 bis 85 Prozent der Fahrten sind weggefallen.“ Da auch Reisen entfallen seien, sei der Bedarf an Fahrten zum oder vom Bahnhof und Ähnliches stark gesunken.

Anträge auf finanzielle Hilfe gestellt

Die geplanten Lockerungen der Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus seien für ihn zwar ein kleiner Hoffnungsschimmer. Allerdings würde es noch eine erhebliche Weile dauern, bis alles wieder in einen Normalzustand zurückversetzt wird. „Die Maßnahmen betreffen uns als erstes und die Lockerungen als letztes“, erklärt der Unternehmer. Anträge auf finanzielle Hilfe habe er inzwischen schon gestellt. Die seien aber noch nicht bewilligt. Das Taxiunternehmen ist seit dem Jahr 2012 auf den Straßen von Oschatz unterwegs und beschäftigt zehn Mitarbeiter. In Bezug auf die Anträge auf Kurzarbeit, die David Schubert für sie gestellt habe, sei erst vor wenigen Tagen eine Antwort gekommen.

Von Elena Boshkovska